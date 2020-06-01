Повышенный расход бывает даже у новых автомобилей, и эксперты «За рулем» объяснили почему.

Слово «масложор» звучит неприятно, а причины явления — еще неприятнее.

№1. Угар

Он бывает даже на новых автомобилях. Но после обкатки, когда первое компрессионное кольцо притирается, расход масла снижается. Поэтому некоторые автопроизводители рекомендуют заезжать на так называемое нулевое ТО для долива масла.

№2. Утечки

Их можно обнаружить по пятнам на асфальте в месте парковки, а скорее всего, утечки происходят через сальники коленчатого вала, сальники распредвалов, прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки и передней крышки, уплотнения масляного фильтра, сливной пробки, заливной горловины и теплообменника.

Кроме того, масло может «уходить» в систему охлаждения, если у мотора есть проблемы с головкой блока цилиндров или пробой ее прокладки.

№3. Несвоевременная замена масла

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А избежать масложора можно, хотя бы сменив манеру езды с агрессивной на более спокойную. Это снизит давление в цилиндрах и предотвратит перегревы мотора.

Турбодвигатели после поездок лучше сразу не глушить, чтобы дать турбине остыть, иначе отложений не избежать. Кроме того, следует следить за чистотой радиатора, что напрямую влияет на эффективность охлаждения мотора.

Все подробности, в том числе о методах борьбы с масложором, а также таблица «Основные технические причины повышенного расхода моторного масла» — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

Подробнее об особенностях турбомоторов вы можете узнать здесь.

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