Автоматические трансмиссии разных типов отличаются не столько долговечностью, сколько особенностями работы.

Сегодня уже практически каждая модель на авторынке оснащается автоматической трансмиссией — классическим гидромеханическим автоматом, вариатором или роботизированной коробкой. Особенности каждого из агрегатов рассмотрели эксперты «За рулем».

Гидромеханический автомат

Гидромеханический автомат — самый распространенный ввиду своей универсальности тип автоматических коробок. Ресурс у АКП самый разный: от 120 тысяч до 250 тысяч километров.

Главной же особенностью автомата является его выносливость: он может не только передавать большой крутящий момент мощного двигателя на колеса, но и пригоден для езды по бездорожью. Сегодня для легковых автомобилей выпускаются не только 4-ступенчатые автоматы, но и 6-ступенчатые, и даже 10-ступенчатые. Чем больше ступеней, тем миниатюрнее механизм и тем меньше у него запас прочности.

Плюсы: Минусы: доведенная до совершенства конструкция

возможность переключения передач в ручном режиме

отсутствие боязни пробуксовок

большой срок службы у большинства агрегатов

умение адаптироваться под стиль езды водителя невысокий КПД и потеря части мощности двигателя

повышенный расход топлива

зависания разной продолжительности при переключениях

большой вес агрегата

потеря запаса прочности при большем количестве ступеней

Вариатор

Вариатор отличается плавностью работы — передач здесь нет, а крутящий момент передается через ремень, скользящий по конусам и меняющий соотношение их оборотов. Ресурс вариаторов сопоставим с ресурсом гидромеханических автоматов. Но вариаторы не любят бездорожья и пробуксовок, перегреваются и быстрее выходят из строя. При этом в городе такая коробка незаменима именно благодаря плавности работы из-за отсутствия переключений.

Плюсы: Минусы: плавная работа

двигатель всегда находится на оптимальных оборотах

простота конструкции и ремонта

невысокая стоимость агрегата по сравнению с классическим автоматом

большой ресурс ремня (у некоторых вариаторов до 500 тысяч километров) шумность при разгонах (двигатель сразу выводится на максимальные обороты)

скучное ускорение

боязнь пробуксовок, бездорожья и долгих поездок на высоких скоростях

частые замены масла

высокая стоимость ремонта

Роботизированная коробка передач

Роботы бывают двух типов — с одним сцеплением и с двумя. По сути, это механические коробки, сцеплением и переключениями в которых управляют автоматика и электроника. Робот с одним сцеплением медлителен, а при переключениях автомобиль с ним «клюет носом», если водитель не успевает приотпустить в этот момент педаль газа. Вопреки ожиданиям, некоторые роботы с одним сцеплением не очень надежны. Зато дешевы.

Плюсы: Минусы: достаточно надежный агрегат

ремонтировать и обслуживать так же просто, как и механические коробки

в теории ресурс сцепления на 40% больше (в зависимости от условий эксплуатации)



небольшое количество заливаемого масла

низкая стоимость самой коробки и, в случае необходимости, ее замены автомобиль, стоя на подъеме, может откатываться — не рекомендуется убирать ногу с педали тормоза, если не собираешься сразу нажимать на педаль газа

замедленные реакции подойдут только неторопливому водителю

клевки при переключениях

возможно размыкание сцепления в случае перегрева и переход коробки в аварийный режим

Робот с двумя сцеплениями гораздо расторопнее — он всегда держит следующую передачу наготове, из-за чего переключения происходят моментально и незаметно. Есть варианты с мокрым или менее надежным сухим сцеплением. Главная особенность всех роботов — они не любят езду по городу с частыми остановками в пробках и на светофорах.

Плюсы: Минусы: молниеносные незаметные переключения

отсутствие потерь мощности

экономия топлива

малый вес агрегата и компактные размеры

распространенность трансмиссии высокая стоимость коробки и ее обслуживания

спорная надежность из-за сложности агрегата

дерганое поведение в пробках

малый ресурс сухого сцепления

откат автомобиля на наклонной поверхности

Подробности детального сравнения с указанием степени надежности различных коробок, устанавливаемых на популярные в России автомобили Hyundai/Kia, Renault, Nissan, Subaru и Аudi, а также Volkswagen и Lada, — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

О заблуждениях относительно вариаторов и об их реальном недостатке читайте здесь.

Продлить срок службы любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.