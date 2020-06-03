Сегодня, в 12:30 Автомат? Робот? Вариатор? — 5 плюсов и 5 минусов каждого Автоматические трансмиссии разных типов отличаются не столько долговечностью, сколько особенностями работы.
Сегодня уже практически каждая модель на авторынке оснащается автоматической трансмиссией — классическим гидромеханическим автоматом, вариатором или роботизированной коробкой. Особенности каждого из агрегатов рассмотрели эксперты «За рулем».
Гидромеханический автомат
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Гидромеханический автомат — самый распространенный ввиду своей универсальности тип автоматических коробок.
Ресурс у АКП
самый разный: от 120 тысяч до 250 тысяч километров.
Главной же особенностью автомата является его выносливость: он может не только передавать большой крутящий момент мощного двигателя на колеса, но и пригоден для езды по бездорожью. Сегодня для легковых автомобилей выпускаются не только 4-ступенчатые автоматы, но и 6-ступенчатые, и даже 10-ступенчатые. Чем больше ступеней, тем миниатюрнее механизм и тем меньше у него запас прочности.
Плюсы: Минусы: доведенная до совершенства конструкция возможность переключения передач в ручном режиме отсутствие боязни пробуксовок большой срок службы у большинства агрегатов умение адаптироваться под стиль езды водителя невысокий КПД и потеря части мощности двигателя повышенный расход топлива зависания разной продолжительности при переключениях большой вес агрегата потеря запаса прочности при большем количестве ступеней Вариатор
Вариатор отличается плавностью работы — передач здесь нет, а крутящий момент передается через ремень, скользящий по конусам и меняющий соотношение их оборотов. Ресурс вариаторов сопоставим с ресурсом гидромеханических автоматов. Но вариаторы не любят бездорожья и пробуксовок, перегреваются и быстрее выходят из строя. При этом в городе такая коробка незаменима именно благодаря плавности работы из-за отсутствия переключений.
Плюсы: Минусы: плавная работа двигатель всегда находится на оптимальных оборотах простота конструкции и ремонта невысокая стоимость агрегата по сравнению с классическим автоматом большой ресурс ремня (у некоторых вариаторов до 500 тысяч километров) шумность при разгонах (двигатель сразу выводится на максимальные обороты) скучное ускорение боязнь пробуксовок, бездорожья и долгих поездок на высоких скоростях частые замены масла высокая стоимость ремонта Роботизированная коробка передач
Роботы бывают двух типов — с одним сцеплением и с двумя. По сути, это механические коробки, сцеплением и переключениями в которых управляют автоматика и электроника. Робот с одним сцеплением медлителен, а при переключениях автомобиль с ним «клюет носом», если водитель не успевает приотпустить в этот момент педаль газа. Вопреки ожиданиям, некоторые роботы с одним сцеплением не очень надежны. Зато дешевы.
Плюсы: Минусы: достаточно надежный агрегат ремонтировать и обслуживать так же просто, как и механические коробки в теории ресурс сцепления на 40% больше (в зависимости от условий эксплуатации) небольшое количество заливаемого масла низкая стоимость самой коробки и, в случае необходимости, ее замены автомобиль, стоя на подъеме, может откатываться — не рекомендуется убирать ногу с педали тормоза, если не собираешься сразу нажимать на педаль газа замедленные реакции подойдут только неторопливому водителю клевки при переключениях возможно размыкание сцепления в случае перегрева и переход коробки в аварийный режим Робот с двумя сцеплениями гораздо расторопнее — он всегда держит следующую передачу наготове, из-за чего переключения происходят моментально и незаметно. Есть варианты с мокрым или менее надежным сухим сцеплением. Главная особенность всех роботов — они не любят езду по городу с частыми остановками в пробках и на светофорах.
Плюсы: Минусы: молниеносные незаметные переключения отсутствие потерь мощности экономия топлива малый вес агрегата и компактные размеры распространенность трансмиссии высокая стоимость коробки и ее обслуживания спорная надежность из-за сложности агрегата дерганое поведение в пробках малый ресурс сухого сцепления откат автомобиля на наклонной поверхности
Подробности детального сравнения с указанием степени надежности различных коробок, устанавливаемых на популярные в России автомобили Hyundai/Kia, Renault, Nissan, Subaru и Аudi, а также Volkswagen и Lada, — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).
О заблуждениях относительно вариаторов и об их реальном недостатке читайте здесь. Продлить срок службы любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.
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