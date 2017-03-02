Плюсы и минусы 5-летней Hyundai Elantra

Продавцы просят за Элантру от 670 000 до 770 000 рублей. Эксперт «За рулем» считает, что она стоит таких денег. Хотя, конечно, не без оговорок.

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Hyundai Elantra пятого поколения в возрасте пяти лет можно купить по цене примерно от 670 тысяч до 770 тысяч рублей, в зависимости от комплектации, двигателя и коробки. Экземпляры 2011 года обойдутся в сумму около 500–600 тысяч рублей. Говорят, машина стоит своих денег, несмотря на возраст, и это действительно так, считает эксперт «За рулем».

У Элантры есть ряд явных достоинств:

вполне современная внешность,

просторный салон,

вместительный багажник,

ездовой комфорт,

устойчивый к коррозии кузов,

приемлемый уровень оснащения даже в базовой комплектации.

Но есть и минусы, без которых предложение было бы подозрительно хорошим:

неустойчивая на больших скоростях задняя подвеска,

отсутствие подсветки бардачка и тому подобная экономия на важных мелочах,

высокий багажник, препятствующий обзору назад, при этом парктроники имеются не во всех комплектациях,

скромный (15 см) дорожный просвет.

На Элантру пятого поколения устанавливались два бензиновых двигателя. Мотор объемом 1,6 литра и мощностью 132 л.с. оснащался либо 6-ступенчатой механикой, либо 6-ступенчатым автоматом. Двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 150 л.с. продавался только с автоматической коробкой.

Ни у моторов, ни у коробок проблем не отмечено. Разве что у 1,6-литрового агрегата катализатор расположен слишком близко к камерам сгорания, из-за чего в них могут засасываться крошки его сот.

Слабые места подвески типичны для многих моделей, вынужденных ездить по российским дорогам. Не так долго, как хотелось бы, служат стойки стабилизатора, шаровые опоры и ступичные подшипники — около 30–50 тысяч километров, а рулевая рейка боится ударов.

Детальный обзор разных комплектаций Hyundai Elantra пятого поколения (2011–2015) и выводы эксперта — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).

Согласно планам Hyundai, в течение ближайшего года на рынок будут выведены три новых кроссовера.

Новая же Элантра превратилась в четырехдверное купе.

Фото: Hyundai