Обычно обманывают частные продавцы, но и — плохая новость! — есть шанс попасть и в автосалоне.

Как понять, что вам продали не новый автомобиль, а подержанный? — об этом расскажут эксперты программы «Главная дорога» на НТВ Денис Юченков и Андрей Федорцов.

Если через некоторое время после покупки начнутся неполадки, вы придете в автосалон по гарантии, а вам там заявят, что бесплатно ничего делать не будут, потому что вы самостоятельно, например, перекрашивали автомобиль или меняли какие-то детали, то схема ваших действий очень простая.

Расторгнуть договор купли-продажи не удастся, а вот взыскать с продавца разницу в стоимости нового и восстановленного автомобиля вы имеете право. Пишите досудебную претензию и вручайте ее продавцу. Если в ответ придет официальный отказ (скорее всего, так и случится), можете обращаться в суд. Покупатель вправе рассчитывать не только на компенсацию, но и на пени — за потраченное время и нервы. А кто же будет за это платить? Ведь судиться — затея не из дешевых. В описанном случае все судебные издержки оплачивает ответчик, то есть автосалон.

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Марина Ножкина, адвокат по защите прав потребителей:

Продавец должен доказать, что это не он уронил автомобиль с автовоза и не он его отремонтировал, покрасил и продал покупателю.

Если есть возможность, обратитесь за помощью к специалисту по подбору автомобилей. Его услуги стоят не очень дорого и позволят обойти ловушки, расставленные не всегда честными продавцами, а также помогут сэкономить время, нервы и деньги.

Удачных вам приобретений!