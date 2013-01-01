Летом после кризиса можно нормально сэкономить — и это правильно: все пострадали, всем лучше помогать друг другу — это сказывается на карме. Хорошие бизнесмены в это время готовы предложить и солидные скидки, и программы лояльности. «За рулем» нашел несколько вариантов экономии для коммерческого транспорта.

Покупать со скидкой

Лето — всегда «низкий сезон» в автобизнесе, а нынешнее — в особенности. Крупные скидки сейчас предлагают не только «легковые» дилеры, но и компании, продающие коммерческие автомобили или предлагающие их в лизинг.

Fiat Ducato до 30 июня можно приобрести с выгодой до 330 000 рублей у компании «Балтийский лизинг». Здесь суммируется скидка самой компании при покупке автомобиля в лизинг и скидка от автопроизводителя (145 000 и 185 000 рублей).

Лизинговая компания «Европлан» предлагает малотоннажные грузовики Isuzu ELF (N-серия) со скидкой, которая суммируется с субсидией по программе льготного лизинга (до 12,5%). Таким образом, выгода при приобретении грузовика Isuzu NMR 85H составит 405 844 рублей.

Не хватает на новый автомобиль? «Рольф» отдает коммерческие автомобили с пробегом, обеспеченные гарантией на два года или 200 000 км. В списке сегодня 11 коммерческих Фольксвагенов, шесть Фордов и ГАЗов, по два Ситроена, Пежо и Мерседеса, по одному Ивеко, ВИС и УАЗ. Естественно, доступен кредит.

Искать отсрочки

Не только лизинговые, но и страховые компании в этом сезоне смягчили (в том числе под давлением «сверху») условия для корпоративных клиентов, предоставляя беспроцентные отсрочки по платежам. Поговорите об этом с менеджерами компаний, с которыми вы привыкли работать, — скорее всего, вам пойдут навстречу. Терять клиентов в такое время никому не выгодно.

Как говорят китайцы, кризис — время новых возможностей. Принцип был известен и до этого лета, но сейчас он особенно актуален. Хорошие бизнесмены проявляют гибкость, плохие — покидают рынок. Старые партнеры взвинчивают цены на услуги, оправдываясь кризисом? Это повод найти новых, более уступчивых.

Экономить на топливе…

Крупные сети АЗС («Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть») дают скидки на топливо для юридических лиц, растущие в зависимости от объема. Максимальная выгода может достигать 30%. Договор заключается самостоятельно в онлайне за несколько минут. Финансовые отчеты вы также будете получать в электронном виде. Такой сервис позволяет сократить к тому же расходы на бумажный документооборот.

… и шинах

Российская компания Cordiant представила новинку — легкогрузовую шину Business CA-2 в «газелевской» размерности 185/75R16C. Осенью появится еще одна размерность — 225/75R16C. Позже будут и другие типоразмеры. Шины всесезонные, стоят заметно дешевле импортных аналогов. А заявленный ресурс — 100 000 км.

Обслуживать дешевле

Скажем, при покупке Iveco Daily у официальных дилеров до 30 июня вы получите бесплатное регламентное техническое обслуживание до 100 000 км или в течение двух лет.

На ремонт грузовиков Volvo и оригинальные запасные части c 1 июня по 31 августа в Вольво Груп Трак Центрах Москва-Юг, Санкт-Петербург и Екатеринбург действует гарантированная скидка в 15%. В тех же центрах на грузовые автомобили Volvo Trucks старше пяти лет действуют скидки в 10% на запасные части и 20% на все виды работ.

Scania выкатила прямо ряд программ:

С 15 июня до 15 сентября можно ремонтировать со скидкой до 30% на комплект запасных частей и 20% на работы. До 15 сентября действуют скидки в 20% на регламентное техническое обслуживание и сопутствующие ремонты для техники Scania старше трех лет. Аналогичная скидка предусмотрена программой «Scania Классик» и для техники старше пяти лет.

На самые распространенные ремонты сложных узлов и агрегатов предусмотрены фиксированные цены.

Во всех подразделениях Скания Сервис мелкий ремонт (длительностью не больше часа) выполняется вне очереди.

Программа обмена изношенных запчастей на восстановленные (Service Exchange), действующая до 31 декабря, предусматривает использование запчастей, восстановленных в заводских условиях Scania. В перечне двигатели, коробки передач, турбокомпрессоры, редукторы, сцепления, насос-форсунки, стартеры, маховики, компрессоры, водяные помпы, генераторы и многое другое. Эти детали обеспечены гарантией, но дешевле. При обмене двигателя выгода может достигать 50%.

Естественно, все эти программы в основном предлагают официальные дилеры. Неофициалы скорее поднимают цены.

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