Необходимая для этого деталь найдется в каждом доме.

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Решил обновить антигравийное покрытие порогов. В баллончике оставалось меньше половины состава, поэтому в наклонном положении он не работал. Я заменил распылительную головку на колпачок от освежителя воздуха, у которого сопло направлено вверх. Баллон удалось израсходовать полностью.

С. Рыков, г. Москва

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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