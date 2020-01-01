Один инспектор не обратил внимание на желтые «габариты», а второй хотел оштрафовать за «лампочки не того цвета». Кто из них прав, разъясняет руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.

Купил подержанную Kia, у которой передние габариты желтого цвета. Когда ставил машину на учет, сотрудники МРЭО ничего не сказали, но остановивший меня инспектор ДПС сказал, чтобы я срочно поменял лампочки на белые, а то оштрафуют. Кто прав?

Алексей Волобуев, г. Тольятти

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Допустимые цвета огней внешних световых приборов допущенных к дорожному движению транспортных средств перечислены в пункте 3.6 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).

Это белый, желтый и оранжевый цвета.

Следовательно, правовые основания для наказания, а также обязательной замены лампочек отсутствуют.

В каких случаях Правила дорожного движения однозначно запрещают эксплуатацию автомобиля, перечислено тут.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС