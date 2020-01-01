Купил подержанную Kia, у которой передние габариты желтого цвета. Когда ставил машину на учет, сотрудники МРЭО ничего не сказали, но остановивший меня инспектор ДПС сказал, чтобы я срочно поменял лампочки на белые, а то оштрафуют. Кто прав?
Алексей Волобуев, г. Тольятти
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Допустимые цвета огней внешних световых приборов допущенных к дорожному движению транспортных средств перечислены в пункте 3.6 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения).
Это белый, желтый и оранжевый цвета.
Следовательно, правовые основания для наказания, а также обязательной замены лампочек отсутствуют.
- В каких случаях Правила дорожного движения однозначно запрещают эксплуатацию автомобиля, перечислено тут.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС