Покупайте американские машины смело, проблем не будет! — читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Присматриваюсь к «американцу» 80–90‑х годов. Пугают возможные проблемы с ГИБДД из-за неправильного цвета поворотников и нестандартного места для госномера. Развейте или подтвердите мои опасения, пожалуйста.

Петр Грибенко, Краснодар

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Ваши опасения напрасны. К числу неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (их перечень можно найти в приложении к основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации), отнесена установка световых приборов с огнями любого цвета, кроме белого, жёлтого или оранжевого, и световозвращающих приспособлений любого цвета, кроме белого, спереди транспортного средства, а также фонарей заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иных световых приборов с огнями любого цвета, кроме красного, жёлтого или оранжевого, а также световозвращающих приспособлений любого цвета, кроме красного, сзади. Таким образом, внешние световые приборы автомобилей, изготовленных для рынка США, этим требованиям удовлетворяют.

Не будет проблем и с установкой регистрационных знаков. ГОСТ Р 50577 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» допускает использование переходных конструктивных элементов и рамок. Кроме того, стандарт предусматривает возможность изготовления в специализированной организации и установку на автомобиле двустрочного регистрационного знака типа 1А, который подходит для большинства моделей производства США и Японии.

Как правильно пользоваться световыми приборами автомобиля, узнайте тут.

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Фото: Ford