Нужно установить нестандартный номер? Теперь можно

Согласно изменениям в законодательстве России, на автомобили и мотоциклы с нестандартными креплениями теперь можно устанавливать знаки уменьшенного размера.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк разъяснила порядок установки нестандартных видов государственных регистрационных знаков транспортных средств. Ведомство решило это сделать, так как до сих пор возникает много вопросов относительно их применения. Особенно у владельцев американских и японских автомобилей и ряда моделей мотоциклов, имеющих нестандартные места крепления знаков.

«Новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств будут вводиться согласно разработанному ГОСТ Р 50577–2018. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Таким образом, подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать государственные регистрационные знаки, соответствующие положениям действующего национального стандарта», — сообщила Ирина Волк.

Она подчеркнула, что применение уменьшенных регистрационных знаков и сейчас не запрещено, но они могут быть установлены только на транспортных средствах с нестандартными местами для установки.

Владелец сам должен будет заказать их изготовление в соответствующей организации. Но это должна быть именно специализированная и аттестованная для этих целей организация.

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