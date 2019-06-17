На вопрос читателя «За рулем» отвечает глава ГИБДД.

Каков порядок переноса номера со старой машины на новую? Надо ли в этом случае пригонять машину в ГИБДД?

Е. Мишин, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Данный порядок установлен Административным регламентом МВД по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД России от 7 августа 2013 года № 605. Вам необходимо обратиться с заявлением о сохранении регистрационных знаков в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Вместо знаков, оставленных на хранение, выдается новый комплект знаков. В этом случае осмотр транспортного средства сотрудником ГИБДД не производится и, следовательно, пригонять ТС в Госавтоинспекцию нет необходимости.

Перед сдачей регистрационных знаков на хранение необходимо убедиться, что они соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Если из-за повреждений или естественного износа эти условия не выполняются, регистрационные знаки необходимо предварительно заменить, обратившись в организацию, осуществляющую их изготовление.

Знаки сохраняются в Госавтоинспекции 360 дней. В течение этого срока вам необходимо обратиться с заявлением о регистрации вновь приобретенного либо ранее зарегистрированного за вами транспортного средства, на которое и планируется установка сохраненных знаков. В случае, если регистрационные знаки устанавливаются на вновь приобретенное транспортное средство, его осмотр обязателен.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС