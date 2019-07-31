Номера теперь будем получать у изготовителей сами — Путин подписал закон — журнал За рулем

Номера теперь будем получать у изготовителей сами — Путин подписал закон

Федеральный закон, дающий право автовладельцам получать номерной знак непосредственно у его изготовителя, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с 1 января 2020 года.

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Согласно подписанному закону, теперь автовладельцы имеют право на 

«получение государственных регистрационных знаков транспортного средства... после присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера в регистрационном подразделении либо изготовление их у изготовителя государственных регистрационных знаков».

Фирмы, изготавливающие номерные знаки, будут нести ответственность за «умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации».

За несоблюдение одного из требований деятельность специализированной организации будет прекращена. Правда, пока компаний, изготавливающих номерные знаки, немного: в настоящий момент таких пунктов достаточно лишь в 11 субъектах РФ, а в 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%.

В феврале ФАС предложила установить предельный уровень тарифов на услуги изготовления госномеров частными компаниями. Комплект знаков для автомобилей должен стоить не более 2000 рублей за две планки, а для тракторов и мотоциклов — не более 1500 рублей за планку.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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