Как ехать на дачу, чтобы не остановил инспектор: 7 советов

Проверка документов может затянуться по времени, и заранее не угадаешь, как пойдет дело.

Не нарушать

Первая рекомендация — от капитана Очевидность: не нарушайте. Это самое глупое, что можно сделать на глазах у полиции. Причем когда патрульный пристально смотрит в вашу сторону, поводом для штрафа может стать даже мелочь, на которую обычно ДПС не обращает внимания: невключенный поворотник, перестроение через сплошную, езда по левой полосе при свободных правых. Короче, проезжая пост, будьте святее папы римского.

Не быть «ботаном»

Но тут важно не переусердствовать. Сесть строго, как учил автоинструктор, сбросить скорость до минимума и «есть глазами» инспектора — не лучшая идея. Имидж «ботаника» и в школе не всегда срабатывает, а уж на дороге тем более. Если гаишник заподозрит неуверенного в себе водителя, то, вероятно, решит проверить его с пристрастием.

Не прятаться

Вызывающе выглядит игра в прятки. Явные попытки подстроиться под скорость фуры или автобуса, чтобы прошмыгнуть незамеченным, не уйдут от внимания инспектора. Он же замечает вашу машину не в последний момент, а «ведет» заранее.

Ехать подальше

Хотя вариация этого же совета, скорее, сработает. Я о проезде поста ГАИ в плотном потоке по дальней от полицейских полосе. При таком сценарии с палочкой наперерез вам выйдут только в том случае, если есть весомый повод заглянуть в документы и побеседовать.

Быть уверенным

Вообще самый верный рецепт — излучать безмятежность и спокойствие. Тут главное не переусердствовать. Непринужденный разговор с пассажиром подойдет в самый раз, а долбящая на всю громкость музыка и нога в окне сыграют в минус. Нужно быть уверенным, но не вызывающим.

Правильно выбирать машину

Имейте в виду, что будущую интенсивность общения с ГИБДД вы во многом определяете еще на стадии выбора машины. И тут хитростями при проезде мимо дело не исправить. Обвешанные тюнингом экземпляры — любимые клиенты! Модель тоже играет роль. Частоту остановок Приор и Ленд Крузеров не сравнить с таковой, к примеру, у Волг и Volvo.

И без лишних понтов

Материалы по теме 6 фраз, по которым инспектор ГИБДД опознает опытного водителя

А еще — номерные знаки. Давно прошли времена, когда гаишники не рисковали связываться с «блатными» сочетаниями и клевали на пропуска на ветровом стекле. Сейчас «аргументы» из этой серии должны оказаться ну очень весомыми (и дорогими). И, разумеется, не поддельными.

Спокойнее всего иметь на жестянках «домашний» регион, ибо иногородних по давней традиции любят проверять чаще. Еще не везде завершившаяся самоизоляция со всеми вытекающими мерами показала это в наиболее наглядной форме. И, кстати, тем самым помогла избежать лишнего внимания местным водителям: пристроился перед постом за «чужаком», и все внимание инспекторов достается ему.