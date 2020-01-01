Судя по особенностям конструкции, автомобили марки ждет очередное глобальное изменение.

Материалы по теме Новая стратегия Kia: сделает из кроссоверов седаны

Kia уже сделала из седанов эффектные четырехдверные купе, представила минивэн, больше похожий на кроссовер... — компания меняет традиционное восприятие автомобилей. Сегодня она показала новую трансмиссию, которая обозначает следующий шаг в ближайшее будущее машин марки. Инновационная коробка появится на моделях Ceed и Rio уже в этом году.

Новая механическая коробка передач — с электронной, а не традиционной механической системой сцепления. Она разработана для использования в машинах среднего класса с 48-вольтовыми гибридными установками, называемыми чаще мягкими гибридами.

Система получила название «интеллектуальная механическая коробка передач» (iMT). Благодаря ей сократятся не только выбросы CO 2 , но и расход топлива. При этом работа электронной педали сцепления по ощущениям не будет отличаться от работы классической педали.

iMT оснащена стартерным генератором с ременным приводом — это часть 48-вольтовой гибридной системы. Таким образом, компания сможет оснащать машины с механикой системой «стоп-старт», которая глушит двигатель в пробках или на светофорах и запускает его снова перед началом движения. Более того, это позволит отключать мотор и при движении накатом, то есть на достаточно длительное время, что позволит экономить не только топливо, но и ресурс агрегата.

Во время отключения ДВС выбранная передача остается включенной, а сцепление разрывается, благодаря чему мотор может беспрепятственно перезапускаться в движении. Для запуска мотора водителю достаточно коснуться педали газа.

Мягкий гибрид, благодаря своим особенностям, способен мгновенно вернуть частоту вращения двигателя до правильных оборотов. Если же при движении накатом автомобиль слишком сильно замедлился, а частота вращения двигателя оказалась недостаточной, чтобы возобновить движение на той же передаче, система перезапускает мотор на нейтральной скорости. То же самое произойдет, если водитель выжал педаль сцепления для смены передачи.

В Киа заявляют, что iMT в эксплуатации ничем не отличается от традиционных механических коробок передач. Благодаря электронному управлению момент схватывания сцепления прекрасно ощущается и происходит всегда в одной и той же точке.

Материалы по теме Kia заканчивает продажи Оптимы — теперь будет K5

iMT уже совсем скоро начнут устанавливать на моделях Kia с новыми 48-вольтовыми гибридными силовыми агрегатами Smartstream. Первым новую коробку получит Ceed с мягким гибридом CRDi на основе 1,6-литрового турбодизеля. Затем интеллектуальная механика появится на недавно обновленном Rio, оснащаемом литровой гибридной установкой T-GDi. Произойдет это уже в 2020 году. Далее iMT будут устанавливать и на другие модели с мягкими гибридами.

Преимущество мягкого гибрида состоит в том, что при невысокой стоимости значительно увеличивается мощность двигателя: электромотор помогает ему, добавляя крутящий момент. Эта конструкция не позволяет двигаться на электротяге, но экономит ресурс топливного агрегата и делает его мощнее. Прилагаемая к системе батарея имеет небольшую емкость, из-за чего стоимость мягкого гибрида вполне приемлема.

Материалы по теме Новая Mazda 3: как японцы скрестили бензиновый мотор с дизельным

Электродвигатель располагается в самой коробке передач либо между ней и двигателем внутреннего сгорания. Он имеет двойное назначение, заряжая также батареи во время движения накатом, то есть являясь и генератором. Обычный генератор при этом уже не нужен.

Благодаря системе «старт-стоп», которая глушит мотор даже на ходу, мягкие гибриды весьма экономичны, а ресурс малообъемных двигателей внутреннего сгорания значительно увеличивается — они уже не работают на износ и не перегреваются.

Российские Аурусы, кстати, тоже получили мягкие гибриды, которые существенно увеличивают отдачу силовой установки.

В России начались продажи нового кроссовера Kia XCeed по цене от 1,5 млн рублей.

Фото: Kia