Опубликованы первые официальные фото Kia Carnival

Компания Kia официально раскрыла облик четвертого поколения минивэна Kia Carnival, известный на некоторых рынках как Sedona. В компании говорят, что автомобиль сориентирован на молодые семьи и воплотил в себе некоторые черты кроссовера.
Флагманский минивэн имеет короткий передний свес, длинную базу и четкую поясную линию, соединяющую фары и фонари. Вид передней части кузова сюрпризом уже не является — его компания раскрыла на недавнем тизере. Стоит обратить внимание на передний бампер, архитектура которого на тизере не считывалась.
В задней части кузова доминируют фонари, интегрированные единой линией. В целом автомобиль действительно смотрится довольно динамично и напоминает кроссовер.
Никаких подробностей по силовым установкам или комплектациям пока не раскрывается, но пресс-служба обещает сообщить их в ближайшее время. Ожидается, что Kia Carnival запустится в продажу на рынке Кореи в третьем квартале 2020 года, а вслед за этим четвертое поколение дебютирует и в других странах.
- Тем временем, преемник модели Optima, седан K5, уже добрался до российских дилеров.
Фото: Kia