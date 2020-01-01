Опубликованы первые официальные фото Kia Carnival

Подробностей пока нет, но внешность раскрыта полностью.

Материалы по теме Kia показала первое изображение нового минивэна Carnival

Компания Kia официально раскрыла облик четвертого поколения минивэна Kia Carnival, известный на некоторых рынках как Sedona. В компании говорят, что автомобиль сориентирован на молодые семьи и воплотил в себе некоторые черты кроссовера.

Флагманский минивэн имеет короткий передний свес, длинную базу и четкую поясную линию, соединяющую фары и фонари. Вид передней части кузова сюрпризом уже не является — его компания раскрыла на недавнем тизере. Стоит обратить внимание на передний бампер, архитектура которого на тизере не считывалась.

В задней части кузова доминируют фонари, интегрированные единой линией. В целом автомобиль действительно смотрится довольно динамично и напоминает кроссовер.

Никаких подробностей по силовым установкам или комплектациям пока не раскрывается, но пресс-служба обещает сообщить их в ближайшее время. Ожидается, что Kia Carnival запустится в продажу на рынке Кореи в третьем квартале 2020 года, а вслед за этим четвертое поколение дебютирует и в других странах.

Тем временем, преемник модели Optima, седан K5, уже добрался до российских дилеров.

Фото: Kia