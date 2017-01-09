Модель Kia K5 уже добралась до российских дилеров

О нюансах российской версии седана Kia обещают рассказать в ближайшие дни.

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Новый седан Kia, сменивший имя Optima на K5, уже можно найти в некоторых российских дилерских центрах марки — фотографии автомобиля на площадке автосалона в Москве выложил в официальное сообщество Kia Motors Russia один из подписчиков. По предварительной информации, Kia K5 для России получит цифровую панель приборов во всех комплектациях, но функционал в разных версиях будет отличаться.

Из других замеченных отличий — классический селектор АКП, в то время как на глобальной K5 устанавливают селектор режимов трансмиссии в виде шайбы. В остальном интерьер повторяет таковой у версий K5 для других рынков. Уже известно, что в России модель будет представлена с двумя бензиновыми атмосферниками — 2-литровым 150-сильным, сочетающимся с 6-ступенчатой АКП, и 2,5-литровым 194-сильным, в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод у К5 только передний.

В списке оснащения — климат-контроль, запуск с кнопки, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент предотвращения столкновений, бесконтактная зарядка и многое другое. О нюансах российской версии седана в Kia обещают рассказать в ближайшие дни.

Все подробности о глобальной модели K5/Optima компания раскрыла в декабре 2019 года.

Фото: Kia