Новый «За рулем»: Веста против Весты, где обслуживать машину, всё про расход топлива — журнал За рулем

Новый «За рулем»: Веста против Весты, где обслуживать машину, всё про расход топлива

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №7/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Велосипед против автомобиля: кто победит?
  • Новый закон об ОСАГО — станет выгоднее?
  • Volkswagen Nivus и другие новинки сезона

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Kia XCeed — модный, почти «кроссоверный» и дорогой
  • Лада XRay Instinct: новая мультимедийка и другие изменения
  • Renault Kaptur с турбомотором и вариатором!
  • Hyundai Creta после обновления — что главное?
  • Changan CS75 FL — свежий облик, новый интерьер
  • Volkswagen Polo нового поколения: покупать или лучше взять старый.
  • УАЗ Байкал на пневмоподвеске — кемпер для Германии!

ЗР АКТИВ

  • Где обслуживать машину: у официалов или на независимых СТО?
  • Своя машина, такси, каршеринг или подписка: считаем, какой вариант выгоднее

ЗР ТЕСТ

  • Веста АМТ против Весты CVT: комфорт, надежность и стоимость содержания
  • Нас снова обманывают? Замеряем реальный расход топлива разных автомобилей и сравниваем с заводскими данными
  • Geely Coolray и Skoda Karoq: передний привод за полтора миллиона

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Двигатель перестал тянуть: что случилось и что делать
  • Пора ли мотору делать капиталку и во что это обойдется
  • Все неисправности тормозной системы
  • Вторичка: подбираем машину за 200–300 тысяч рублей
  • Чем привлекает Renault Arkana?
  • Как перелить бензин? А воду? Выбираем хороший насос
  • Как устроена система контроля за давлением в шинах
  • Накачиваем колесо: экспертиза цифровых компрессоров

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Skoda Octavia A7
  • Промывать или нет? Разные способы замены моторного масла
  • Почему быстро умирает аккумулятор? Ищем причину
  • Выбираем б/у: Ford Mondeo IV; Mitsubishi ASX
  • Парк ЗР: Chevrolet Niva — еще жива старушка!

А также:

  • ГАЗ-24 Волга — оригинал или копия иномарки?
  • Внедорожники стран социализма: не только Нива и УАЗ!
  • ЗИС-150 — заслуженный грузовик Страны Советов

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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