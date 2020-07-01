Новый «За рулем»: Веста против Весты, где обслуживать машину, всё про расход топлива

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №7/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

Велосипед против автомобиля: кто победит?

Новый закон об ОСАГО — станет выгоднее?

Volkswagen Nivus и другие новинки сезона

ЗР ПРЕМЬЕРА

Kia XCeed — модный, почти «кроссоверный» и дорогой

Лада XRay Instinct: новая мультимедийка и другие изменения

Renault Kaptur с турбомотором и вариатором!

Hyundai Creta после обновления — что главное?

Changan CS75 FL — свежий облик, новый интерьер

Volkswagen Polo нового поколения: покупать или лучше взять старый.

УАЗ Байкал на пневмоподвеске — кемпер для Германии!

ЗР АКТИВ

Где обслуживать машину: у официалов или на независимых СТО?

Своя машина, такси, каршеринг или подписка: считаем, какой вариант выгоднее

ЗР ТЕСТ

Веста АМТ против Весты CVT: комфорт, надежность и стоимость содержания

Нас снова обманывают? Замеряем реальный расход топлива разных автомобилей и сравниваем с заводскими данными

Geely Coolray и Skoda Karoq: передний привод за полтора миллиона

ЗР ЭКСПЕРТ

Двигатель перестал тянуть: что случилось и что делать

Пора ли мотору делать капиталку и во что это обойдется

Все неисправности тормозной системы

Вторичка: подбираем машину за 200–300 тысяч рублей

Чем привлекает Renault Arkana?

Как перелить бензин? А воду? Выбираем хороший насос

Как устроена система контроля за давлением в шинах

Накачиваем колесо: экспертиза цифровых компрессоров

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Skoda Octavia A7

Промывать или нет? Разные способы замены моторного масла

Почему быстро умирает аккумулятор? Ищем причину

Выбираем б/у: Ford Mondeo IV; Mitsubishi ASX

Парк ЗР: Chevrolet Niva — еще жива старушка!

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ГАЗ-24 Волга — оригинал или копия иномарки?

Внедорожники стран социализма: не только Нива и УАЗ!

ЗИС-150 — заслуженный грузовик Страны Советов

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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