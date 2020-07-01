Новый «За рулем»: Веста против Весты, где обслуживать машину, всё про расход топлива

«За рулем» №7/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Велосипед против автомобиля: кто победит?
- Новый закон об ОСАГО — станет выгоднее?
- Volkswagen Nivus и другие новинки сезона
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Kia XCeed — модный, почти «кроссоверный» и дорогой
- Лада XRay Instinct: новая мультимедийка и другие изменения
- Renault Kaptur с турбомотором и вариатором!
- Hyundai Creta после обновления — что главное?
- Changan CS75 FL — свежий облик, новый интерьер
- Volkswagen Polo нового поколения: покупать или лучше взять старый.
- УАЗ Байкал на пневмоподвеске — кемпер для Германии!
ЗР АКТИВ
- Где обслуживать машину: у официалов или на независимых СТО?
- Своя машина, такси, каршеринг или подписка: считаем, какой вариант выгоднее
ЗР ТЕСТ
- Веста АМТ против Весты CVT: комфорт, надежность и стоимость содержания
- Нас снова обманывают? Замеряем реальный расход топлива разных автомобилей и сравниваем с заводскими данными
- Geely Coolray и Skoda Karoq: передний привод за полтора миллиона
ЗР ЭКСПЕРТ
- Двигатель перестал тянуть: что случилось и что делать
- Пора ли мотору делать капиталку и во что это обойдется
- Все неисправности тормозной системы
- Вторичка: подбираем машину за 200–300 тысяч рублей
- Чем привлекает Renault Arkana?
- Как перелить бензин? А воду? Выбираем хороший насос
- Как устроена система контроля за давлением в шинах
- Накачиваем колесо: экспертиза цифровых компрессоров
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки: Skoda Octavia A7
- Промывать или нет? Разные способы замены моторного масла
- Почему быстро умирает аккумулятор? Ищем причину
- Выбираем б/у: Ford Mondeo IV; Mitsubishi ASX
- Парк ЗР: Chevrolet Niva — еще жива старушка!
А также:
- ГАЗ-24 Волга — оригинал или копия иномарки?
- Внедорожники стран социализма: не только Нива и УАЗ!
- ЗИС-150 — заслуженный грузовик Страны Советов
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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