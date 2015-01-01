За ответ на задачу № 146 «Вал меняет ориентацию» Сергей Герасимов, живущий в Симферополе, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 149

День при свечах

Взялся Саша в выходной менять свечи на пятнадцатилетнем Мерседесе ML. Не получается свечи вывернуть — ни в какую! А их аж шесть штук. Позвал на помощь соседа. Помочили «вэдэшкой». Враскачку, потихоньку, вывернули. Смутило, что свечи плохо крутились по всей длине резьбы. Тут сосед Алексеич глянул на свечи и пробормотал что-то неразборчивое… Что он сказал и как вышли автолюбители из положения при помощи трехгранного напильника?

Короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., д. 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из апрельского номера «За рулем» за 2020 год.

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В задаче студент почти провалил экзамен, но преподаватель задал ему последний вопрос: «Чем вал отличается от оси?» Студент не только правильно ответил, но и назвал автомобильные детали, которые могут быть то валом, то осью.

Мнения читателей разделились даже на первой стадии, где следовало четко разделить: что такое вал и что такое ось. Одно из неверных определений: «Вал вращается. Ось неподвижна». Но вспомните вагонную ось — она вращается! А где в технике встречается неподвижный вал? Наверное, никто не будет спорить, что коленвал — это вал. Так в первом десятилетии прошлого века были разработаны, а затем довольно широко использовались в авиации ротативные двигатели. Это мотор со звездообразным расположением цилиндров, у которого коленвал был закреплен (!) на моторной раме. А цилиндры вместе с картером и воздушным винтом вращались относительно коленчатого вала.

Ротативный двигатель

Дал точное определение терминов «вал» и «ось», а также правильно решил задачу победитель нашего конкурса. Вал передает крутящий момент вне зависимости от того, вращается он или нет. Вал работает на кручение, хотя может воспринимать и изгибающие нагрузки. На оси детали могут поворачиваться или вращаться, но моментом ось не нагружена. Она работает лишь на изгиб.

В конструкции автомобиля Лада Приора можно отметить не меньше семи мест, где одна и та же деталь выполняет функции и вала, и оси.

Коробка передач Приоры

Вторичный вал коробки передач. Когда двигатель работает, а коробка находится в нейтральном положении (машина стоит), все шестерни на вторичном валу вращаются с разными частотами. И в этот момент вал — это ось. Включили передачу, машина поехала — и вторичный вал стал валом, потому что передает момент.

Вал стартера. Когда стартер через обгонную муфту вращает зубчатый венец маховика, он передает крутящий момент (вал). А после запуска мотора муфта еще некоторое время вращается на валу стартера, но передачи момента уже нет (ось).

Ось катушки ремня безопасности. В ней установлен храповой механизм. При плавном вытягивании ремня храповик в зацепление не входит, и ремень разматывается. При резком вытягивании ремня храповик стопорится — крутящий момент от катушки начинает передаваться на корпус ремня, который жестко закреплен на кузове. В данном случае ось катушки фактически превращается в вал.

Передние поворотные кулаки и задние цапфы. Они являются осями, так как колеса вращаются на них, не передавая крутящий момент. Но на этих узлах закреплены тормозные механизмы, которые при торможении через тормозные диски или барабаны начинают передавать крутящий момент на кузов автомобиля. В момент торможения кулаки и цапфы выполняют роль валов.

Есть в Приоре еще несколько мест, в которых вал и ось меняются местами. Мы их просто перечислим, а читателям предложим самостоятельно подумать, как там все происходит. Такими местами являются личинки дверных замков, крышка бензобака с ключом, крышка маслозаливной горловины или бензобака с трещоткой. В автомобилях встречаются еще много осей, которые в определенный момент становятся валами. И наоборот.

Всем участникам конкурса спасибо. А Сергея Герасимова поздравляем с победой!