Почему мотор «не тянет»: 10 причин

Потеря мощности не всегда связана с износом или неисправностью двигателя.

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Если автомобиль вдруг поедет не в полную силу, водитель это сразу ощутит и начнет тревожиться. Но в некоторых случаях беспокоиться просто не о чем.

Потеря тяги может произойти из-за перегруза .

. Мощность теряется из-за потери аэродинамики во время езды с открытыми окнами (минус до 15% потери тяги из-за повышенного сопротивления воздуха) или багажника либо иного груза а крыше.

во время езды с открытыми окнами (минус до 15% потери тяги из-за повышенного сопротивления воздуха) или багажника либо иного груза а крыше. Теряется мощность и при сильном встречном ветре .

. В дождь увеличивается не только сопротивление качению, но и ухудшается аэродинамика, если осадки очень сильные, так как плотность воды в 800 раз превышает плотность воздуха.

Увеличивают сопротивление качению и спущенные шины , из-за чего кажется, что мотор не тянет.

, из-за чего кажется, что мотор не тянет. Важен и угол установки колес (сход-развал).

(сход-развал). Мешать качению могут и тормозные механизмы . При этом вы можете слышать повторяющийся металлический звук, словно кто-то точит нож.

. При этом вы можете слышать повторяющийся металлический звук, словно кто-то точит нож. Двигателю сложно работать и в горах , где воздух разрежен. Ему, проще говоря, нечем дышать, и каждый километр высоты отбирает у мотора примерно 10% мощности. Турбированных агрегатов это касается в меньшей степени.

, где воздух разрежен. Ему, проще говоря, нечем дышать, и каждый километр высоты отбирает у мотора примерно 10% мощности. Турбированных агрегатов это касается в меньшей степени. Потеря мощности может происходить и в коробке передач — механике или вариаторе при пробуксовке сцепления или ремня. Эта проблема решается в сервисе.

— механике или вариаторе при пробуксовке сцепления или ремня. Эта проблема решается в сервисе. Мешать двигателю работать в полную силу может и некачественное топливо, например с низким октановым числом.

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Потерю тяги вызывают неисправности топливной системы, засорившиеся форсунки, плохое состояние свечей, подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, засоренный воздушный фильтр, грязная дроссельная заслонка, повреждения системы выхлопа, отказ некоторых датчиков системы управления мотором, износ цилиндропоршневой группы или перегрев.

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