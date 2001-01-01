10 автомобилей с самыми проблемными АКП

Возглавил антирейтинг седан Nissan Sentra 2013 года, коробка которого очень часто выходит из строя.

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Рейтинг надежности автоматических коробок передач составили аналитики американской организации Consumer Report. Причем здесь учитывались автоматы всех типов — и роботы, и вариаторы, и традиционные автоматические КП. Рейтинг составляли по отзывам владельцев, чьи автомобили произведены с 2001 года.

Водители, естественно, начинают беспокоиться о надежности автомобиля по мере его старения, так как риск неудобств и непредвиденных расходов возрастает по мере роста пробега. Опросы Consumer Reports показывают, что у некоторых моделей частота отказов АКП значительно выше, чем у аналогов.

Восстановление или замена коробки — дорогостоящая тема, которая требует времени, да и не каждая ремонтная мастерская возьмется за работу, отмечают исследователи. Среди проблем называют перегрев, проблемы с переключением и блокировки работы на определенной передаче. В конечном счете незначительные проблемы могут привести к неработоспособности всего узла. Автомобили в списке представлены начиная с модели, у которой наблюдалось больше всего проблем.

Nissan Sentra 2013–2014 годов. Проблемы могут возникнуть при 110–165 тыс. пробега. Аналог, не имеющий проблем с коробкой, — Toyota Corolla 2012–2015 г. в.

Nissan Versa/Note 2014 с пробегом 90–105 тыс. км. Альтернатива без этой проблемы: Kia Soul 2015 года выпуска.

GMC Acadia 2008–2010 годов выпуска. Пробег, когда начинаются проблемы, — 155–235 тыс. км. Хорошей альтернативой может стать Lexus RX, выпущенный в 2006–2010 годах.

Nissan Pathfinder 2013–2015 годов выпуска, проблемы у модели начинались при пробеге 80–120 тыс. км пробега. У Honda Pilot 2014–2015 г.в. автоматы гораздо надежнее.

Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 с пробегом 135–190 тыс. км. Альтернативой этому автомобилю может стать Toyota RAV4 2008–2010 с АКП.

Ford Focus, выпущенный в 2012–2015 годах. При пробеге 50–130 тыс. км начинались сложности с коробкой. Поэтому специалисты советуют присмотреться к Toyota Corolla 2012–2015 г. в.

Jeep Wrangler 2010 года — пробег 155–225 тыс. км. Альтернатива без этой проблемы: Toyota FJ Cruiser 2008 года.

Infiniti QX60 2014. На пробегах 90–130 тыс. км начинались проблемы. Альтернатива — 2013–2015 Lexus RX.

Nissan Maxima 2012–2013. Коробка портится на пробегах 105–150 тыс. км. Беспроблемная альтернатива: Toyota Avalon 2011–2013 годов.

Удивитесь, но автоматические коробки были и на советских автомобилях. А первый такой появился еще в 1956 году!