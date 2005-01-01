Идет на рекорд! Найден Пежо 206 с пробегом 630 тыс. км

В руках опытного тренера даже так себе спортсмены способны на многое. От этой модели Peugeot с двигателем 1,4 литра вряд ли можно было ожидать подобных достижений, но у нее правильный владелец.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают герои публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Дмитрий Макаренко, 45 лет, учитель физкультуры в школе

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Автомобиль купили в 2005 году новым. Выбирал его из нескольких машин, опираясь на ценовую политику и на кредитные программы. Рассматривал Hyundai Accent и отечественные модели, которые в схожей комплектации стоили дороже, чем Peugeot 206. Поэтому остановились именно на нем.

Впоследствии я получил несколько приятных бонусов — машина оказалась и неугоняемой, и неинтересной инспекторам ДПС. Дешевле, чем у других моделей этого класса, оказалось и обслуживание. Кроме того, межсервисный пробег составляет 20 тысяч километров, тогда как у других производителей — 10 или 15 тысяч километров.

1.4 на автомате — хватает

Комплектацию выбрали среднюю, с 4-ступенчатой автоматической коробкой и 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 75 л.с., климатической системой и системой ABS, аудиоподготовкой. Автомобиль, конечно, тяжеловат для двигателя такого объема, но он справляется. Кроме того, коробка имеет ручной режим переключения передач, и когда тяги недостаточно, например, во время обгонов, я перехожу на передачу ниже, и двигатель вытягивает. Но делать это приходится крайне редко. При этом средний расход топлива составляет 10 литров на 100 километров. Обычно на пустой дороге обгоняешь с ходу, да и чаще ездить приходится по четырехполосным дорогам, где в каждом направлении две полосы.

Родословная пробега

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Мы много путешествуем, и машина всегда должна быть готова к поездкам. Ездили в Крым неоднократно, несколько раз в год посещаем Ростовскую область, Краснодарский край. Бываем в Воронеже, Ярославле, катаемся по городам Золотого кольца, навещаем Дивеево в Нижегородской области. То есть очень часто протяженность пробегов составляет по 600–1500 километров в одну сторону.

Ездим мы очень много, а сейчас еще дача добавилась. Она находится в 70 километрах от дома, и туда мы можем съездить не один раз в неделю.

Еще я часто езжу с детьми на соревнования. Это и Калуга, и Рязань, и Тула. Причем не по разу в год, а пять раз в Рязань, три раза на соревнования в Тулу и так далее. А расстояния тоже немаленькие — туда двести, обратно двести.

Так и накопился пробег — более 630 тысяч километров.

Смена сервиса

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В сервисе официального дилера Пежо обслуживался очень долго. К услугам независимых мастеров я начал прибегать только лет восемь назад. Это случилось после того, как мне необходимо было поменять у машины задний рычаг. У официального дилера эта операция стоила очень дорого, и возможности оплатить ее у меня не было. Но, как я уже говорил, автомобиль должен всегда оставаться на ходу, и мы начали искать независимый сервис. Тогда же я понял, что по истечении срока гарантии обслуживаться у дилера нет практически никакого смысла.

Со временем я нашел, так сказать, свой сервис — специализированный, недалеко от дома, мастера которого неоднократно доказали свою компетентность в ходе разного рода ремонтов и обслуживания. Стоимость обслуживания сократилась в разы. Кроме того, стал порой брать детали на разборе, если это целесообразно.

Что делал дилер

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Самый крупный ремонт, который проводился в сервисе официального дилера, — это восстановление машины после ДТП: зимой 2006 года (в первый же год владения) не справился с управлением, слетел с дороги и лег набок. Ремонт обошелся в более чем восемь тысяч евро, благо автомобиль был застрахован по каско.

Кроме того, официалы меняли рулевую рейку и заднюю балку. Это самые дорогостоящие операции, которые проводили мастера официального сервиса. Но у дилера разговор короткий: вышло что-то из строя — под замену, и никакого ремонта. А это очень дорого.

Как выжила коробка

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Коробку я ремонтировал два года назад, в 2018 году, спустя 13 лет после покупки и при пробеге чуть более 500 тысяч километров. Все удивились, считая, что такого с этим автоматом не бывает. Но я раз в два года освежаю в коробке масло — заезжаю в сервис, где часть его (сколько возможно без разбора коробки) сливается, после чего доливается новое. Может быть, из-за этого она так долго обходилась без ремонта.

Всего же было два ремонта коробки. Замена гидроклапанов, прокладок, гидроблока и насоса — дорогостоящие работы. За два захода было потрачено около 90 тысяч рублей.

История двигателя

Мотор пришлось перебрать только в 2019 году, через 14 лет после покупки машины, при пробеге около 600–610 тысяч километров. Когда ребята его вскрыли, сказали, что не так все страшно. Тем не менее, делалось все по полной программе, включая шлифовку.

Лет шесть назад двигатель закипел, после чего мастера в сервисе поменяли где-то в системе охлаждения герметик и что-то почистили. Это обошлось в совсем небольшую сумму.

Приключения электроники

Проблемы с электроникой начались только три года назад. Из-за сбоев пришлось поменять блок управления. Затем начало щелкать реле кондиционера, а три недели назад у меня остановился вентилятор климатической системы. А тут и дожди, и духота… Пришлось заехать в первый попавшийся сервис, электрик которого просто подправил слегка подгоревший провод. Как только он его подпаял, моторчик заработал, а реле перестало щелкать.

Частота поломок

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Пежо ломается нечасто. Я всегда стараюсь машину подготовить к лету, перед сезоном основных путешествий. Просто загоняю в сервис и говорю: «Делаем всё». И мастера меняют и ремонтируют всё, что не внушает доверия. Это выходит не так дорого — 50–60 тысяч в год, включая замену расходников и учитывая, что я «перетряхиваю» всю ходовую.

На внешность автомобиля я не трачусь: разного рода вмятинки не страшны, тем более что кузова Пежо не склонны ржаветь. Главное, чтобы машина ездила.

Смена автомобиля

Нас устраивает эта машина, и менять ее пока не хотим. К тому же поддерживать ее в рабочем состоянии дешевле, чем брать новую того же класса стоимостью около миллиона рублей. Тем более что после проделанных ремонтных работ она может проехать еще столько же.

О ремонтопригодности Peugeot 206 можно узнать здесь.

Фото: Peugeot, Дмитрий Макаренко, Авторитет-СТО