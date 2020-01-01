Тест особой версии Лады Иксрей: мощнее и... экономичнее

А что, так можно было? Оказалось, да. Специалисты инжинирингового центра ЛСГА взбодрили атмосферный двигатель без наддува, замены коленвала, поршней и рычащего глушителя.

Педаль газа в полу. Отсечка срабатывает на 6100 об/мин. Не отпуская акселератор, вживляю первую передачу и нагло бросаю сцепление. XRAY без всяких затыков, скачков и рывков резво стартует с места на грани пробуксовки колес. Вторая, третья, четвертая — все переключки, ни на миллиметр не поднимая ступни с педали газа. Программа управления двигателем прекрасно подбирает обороты — риск спалить сцепление сведен к нулю. А если вниз? Торможение и одновременно четыре, а потом — три, два. И в этом случае электроника помогает деликатной перегазовкой. Только не ждите избитой фразы, что все это происходит под зычный рев форсированного мотора. Звучит автомобиль не громче стандартного, несмотря на прямоточную систему выпуска!

XRAY LSGA не потерял способность ползать по умеренному бездорожью.

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В основе доработки двигателя 1.8 противоречивая, на первый взгляд, идея — добавить крутящего момента, мощности и одновременно добиться экономичности, адекватной реакции на действия педалью газа. То есть XRAY с таким мотором должен оставаться удобным, дружелюбным и комфортным в повседневной эксплуатации. Маневрирование в тесных дворах, троганье в пробках, езда внатяг, движение по проселочным дорогам — исходные качества автомобиля в жертву приносить не планировали. Ну а для тех, кто умеет, решили сделать несколько спортивных «закладок» и достойную разгонную динамику.

Открою секрет: на этой Ладе в неспешном темпе ездит супруга главного идеолога проекта из инжинирингового центра ЛСГА. Неудобств при управлении машиной она не испытывает. Но когда за рулем муж, автомобиль раскрывает весь потенциал.

Перечень доработок

Что сделано?

Блок, коленвал, шатуны, поршни и система впуска остались без изменений.

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В головке блока два новых распределительных вала с профилями кулачков от итальянской компании — лидера на рынке спортивных и тюнинговых валов. В основе расчета уникальная формула контроля подъема клапана NT-Polydyne. Здесь и более широкий диапазон, и при этом большая площадь под кривой подъема клапана (время сечения). Профиль проектировался под серийный (30 мм) гидротолкатель двигателя ВАЗ-21179.

Система выпуска — новый коллектор по схеме 4-2-1. Далее вместо серийных трубы диаметром 40 мм, резонатора и глушителя смонтирован прямоточный выпуск на трубе наружным диаметром 50,8 мм и внутренним — 47,8.

Прямоток тихий. Совсем тихий! Построен по схеме трехполосной фильтрации. Резонатор выполняет две функции: глушения высоких частот и, конечно, резонансного объема для двигателя. За низкие частоты отвечает четвертьволновой фильтр (так называемый резонатор Гельмгольца), роль среднечастотного фильтра отведена прямоточному глушителю.

Выпускной коллектор схемы 4-2-1 переходит в трубу прямотока и резонатор. Хорошо виден широкополосный датчик кислорода. Система выпуска. «Аппендикс», параллельный трубе прямотока, и есть четвертьволновой резонатор Гельмгольца.

Появился и новый блок управления двигателем: вместо серийного установлен контроллер IPAC. Он работает в паре с широкополосным датчиком кислорода вместо штатного узкополосного.

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Что это дает? Возможность настраивать и регулировать. Разработка и инсталляция нового «железа» — лишь надводная часть айсберга. Дальше идут кропотливые доводочные работы на роликовом стенде MAHA и в реальных дорожных условиях. В ходе этой фазы создания мотора благодаря умению, чутью, настойчивости мастера все начинает работать согласовано и закладываются разные «фишки». Скажем, в этом двигателе сделана поцилиндровая коррекция подачи топлива. Для равномерного движения (на сленге — круизного режима) найдены дополнительные 0,5 литра экономии топлива на 100 километров пробега.

Интересный алгоритм управления заложен для маневрирования в мегаполисе. До скорости 40 км/ч сглажены реакции на неаккуратные действия педалью газа — благодаря такому снижению чувствительности стало меньше рывков и клевков на низших передачах. Зато при интенсивных разгонах и на скоростях выше сорока акселератор для удобства управления тягой работает на весь ход. Глубже жмешь педаль — интенсивнее ускорение. Для сухого асфальта и покрышек Pirelli P7 205/50R17 отлажен режим спортивного старта. Тот самый — газ в пол с броском сцепления. Сделаны и ассистенты быстрых переключений передач shift up и shift down (догазовка и перегазовка).

Внешние скоростные характеристики доработанного и серийного двигателя ВАЗ-21179 сняты на стенде MAHA. Красная кривая — мощность, оранжевая — крутящий момент доработанного мотора.

Стандартный двигатель ВАЗ-21179 выдал на стенде 122 л.с. при 6100 об/мин и 165 Нм при 3800 об/мин, доработанный мотор развил 150 при 6000 и 195 при 4850. На графиках прибавка очевидна. Особенно впечатляют 188 Нм крутящего момента модернизированного мотора в районе 3650 об/мин.

Как же ощущает новые характеристики водитель?

Как едет доработанный XRAY

Стандартный XRAY 1,8 ведет себя довольно любопытно. При подаче газа на 2-й и 3-й передачах получаешь ощутимый толчок в спину. Но ровно в тот момент, когда ты готов впасть в эйфорию от обладания мотором 1.8, песня начинает стихать. Интенсивность вдавливания в спинку сиденья заметно уменьшается. А на высших передачах при переходе от езды внатяг к интенсивному разгону и вовсе чувствуешь себя несколько отстраненным от управления. Можешь вдавить педаль наполовину, можешь на две трети — почти ничего не меняется. Автомобиль подвисает (стехиометрия ради наполненного драгметаллом нейтрализатора превыше всего), и лишь потом начинает разгон по собственному алгоритму. Ощущение, будто лишь дал команду на исполнение, а не полностью управляешь процессом.

С доработанным автомобилем все иначе. Конечно, здесь «стреляет» и возросшая мощность, и момент. Автомобиль ощутимо динамичнее и быстрее. Но, главное, появляется ведение газом. Ты чувствуешь, что владеешь ситуацией от холостых оборотов до отсечки. Кстати, холостой ход всего 700 об/мин. Езда внатяг идет без рывков. А если надо разогнаться, не подтыкая пониженную передачу, автомобиль без сюрпризов уходит с натяга и начинает добавлять. Ускорение интенсивное, ровное, очень прогнозируемое, без выраженных подхватов. Как раз такое предсказуемое, что нужно при плотных обгонах. В этом плане двигатель внушает уверенность. Прямо хрестоматийная отстройка сочного атмосферного мотора!

Можно ли поднять мощность выше 150 л.с.? Можно, но каждая дополнительная «лошадь» обойдется дорого — упираемся в производительность штатных форсунок и возможности серийных пружин клапанов.

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Звук? Ездил на разных аппаратах с разными системами выпуска. Поначалу подумал, что мне досталась версия с обычной системой. Ну не может прямоток не проявить себя. Терзал уши при разгонах, замедлениях, равномерном движении. Прислушивался при пуске и прогреве — должно же хоть где-то рыкнуть или звякнуть? Но нет, сделано идеально. Только совсем уж музыкальный слух позволит уловить разницу на уровне обертонов между стандартным и доработанным автомобилем.

Прикинул и расход топлива. Получилось около десяти литров на сотню при средней скорости 32 км/ч на грейдере. В дачно-сельском варианте с ежедневными пусками и пробегом по провинциальному городу, грейдеру и трассе (в равной пропорции) получилось около 9 литров на сотню. А вот в круизном режиме обнаружилось подтверждение данных по доработанному мотору. Высшие передачи на проверенном маршруте, спокойная езда около 100 км/ч по спидометру, средняя скорость — 86,9 км/ч, половина дороги с включенным кондиционером, половина с выключенным. Итог — 5,7 л/100 км! Почти на пол-литра ниже, чем у стандартного автомобиля в загородном цикле.

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Инжиниринговый центр ЛСГА будет предлагать этот комплекс доработок мотора 1.8 наравне с уже имеющимися программами модернизации двигателей разных моделей Лада и УАЗ. Цена работ с агрегатом ВАЗ 21179 «под ключ» в зависимости от уровня форсировки составляет от 32 000 до 99 970 рублей. Всего предлагается пять вариантов мощностью 136, 140, 143, 150 и больше 150 л.с.