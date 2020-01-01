Проверено «За рулем»: автобокс MaxBox

В продаже много автобоксов иностранного и отечественного производства — на любой вкус и кошелек. В этот раз к нам попал бокс MaxBox PRO российского производителя Максима-Лист полезным объемом 460 литров. Его габариты 1750 х 840 х 420 мм, открывается в обе стороны.
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Бокс изготовлен из АБС-пластика с присадками, придающими устойчивость к моющим средствам и солнечным лучам. Цвет пластика — на выбор: черный, серый, белый, матовый или глянцевый.
Бокс можно приобрести в интернет-магазине «За рулем» за 12 898 рублей или взять напрокат по цене от 80 рублей в сутки.
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Фото: фирма-производитель