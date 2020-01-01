Проверено «За рулем»: металлические пороги

Сверлить отверстия не понадобится!

Материалы по теме Проверено «За рулем»: аэродинамические поперечины

Многие автолюбители были бы не прочь оборудовать кроссовер или внедорожник металлическими порогами. Они не только добавляют оригинальности внешнему виду автомобиля, но и служат дополнительной защитой кузова снизу.

Желающих останавливает не столько цена подобных аксессуаров, сколько необходимость сверлить отверстия для крепления порогов в нижней, наиболее подверженной коррозии части машины.

Турецкая компании Can Otomotiv предлагает для многих моделей алюминиевые пороги, которые крепятся к штатным элементам кузова без сверления отверстий. Устанавливаются они довольно просто — при наличии ямы или подъемника это можно сделать своими силами.

Стоят пороги в интернет-магазине «За рулем» от 12 000 рублей.