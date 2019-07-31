Еще одна проблема Renault Arkana (и как с ней бороться)

Аркану из парка «За рулем» продолжают преследовать детские болезни.

Renault Arkana

Изготовитель — «Рено Россия»

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчета — 27 000 км

Редакционная Arkana уже накатала без малого 30 000 км. Для современного автомобиля не такой уж великий пробег. Вот и у Арканы в целом всё в порядке, но разного рода детские болячки постоянно беспокоят.

Так, некоторые читатели писали, что в дождливую погоду запотевают стекла. До недавнего времени мы с этим конструктивным недостатком не сталкивались, но когда нахлынули ливни, он одолел и нас. В автоматическом режиме климат-контроля, когда кондиционер отключается, стекла моментально затягивает туман. Приходится включать кондиционер вручную и устанавливать более высокую температуру, ибо в салоне тут же становится очень свежо. Так удается ­восстановить обзор.