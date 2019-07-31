Еще одна проблема Renault Arkana (и как с ней бороться) — журнал За рулем

Еще одна проблема Renault Arkana (и как с ней бороться)

Аркану из парка «За рулем» продолжают преследовать детские болезни.

Renault Arkana

  • Изготовитель — «Рено Россия»
  • Год выпуска — 2019 
  • В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
  • Пробег на момент отчета — 27 000 км

Редакционная Arkana уже накатала без малого 30 000 км. Для современного автомобиля не такой уж великий пробег. Вот и у Арканы в целом всё в порядке, но разного рода детские болячки постоянно беспокоят.

Так, некоторые читатели писали, что в дождливую погоду запотевают стекла. До недавнего времени мы с этим конструктивным недостатком не сталкивались, но когда нахлынули ливни, он одолел и нас. В автоматическом режиме климат-контроля, когда кондиционер отключается, стекла моментально затягивает туман. Приходится включать кондиционер вручную и устанавливать более высокую температуру, ибо в салоне тут же становится очень свежо. Так удается ­восстановить обзор.

  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

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Отзывы о Renault Arkana (2)

Renault 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

великолепный дизайн

Недостатки:

компромисс во всём...салон, опции, нестабильное качество автомобилей из первой партии...

Комментарий:

Являюсь владельцем Renault ARKANA Edition One 1,33 TCe 150 CVT X-Tronic 4x4 из первой партии в 300 машин, приобретённых на онлайн-презентации 23 мая 2019 года. На пробеге 500 км потёк корпус климата, конденсат потёк рекой в салон машины из за деформации корпуса климата при монтаже на конвейере за...

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