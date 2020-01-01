Такие гайки крепления встречаются часто. Вот как можно решить проблему.

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На автомобилях десятого семейства ВАЗ с гидроусилителем руля при установке кронштейна вакуумного усилителя очень неудобно наживлять гайку крепления. Иногда ее по этой причине даже не ставят, что неправильно.

Задача упрощается, если на время работ стянуть пыльник рейки около шпильки пластиковым хомутом.

А. Самойленко, г. Ставрополь

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Фото: А. Самойленко