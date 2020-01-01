5 крутых лайфхаков, которые должен знать каждый водитель

Если вы используете любую присадку к топливу, имеющую заливной носик, не выбрасывайте упаковку. Отрезав донышко у баночки, вы получите очень компактную воронку, позволяющую дозаправить современный автомобиль с узкой горловиной топливного бака из любой канистры. А если резьба носика совпадет со стандартной, используемой на большинстве пластиковых бутылок с водой, еще лучше. Вы можете возить с собой на всякий случай лишь компактный носик, а как воронку использовать любую пластиковую бутылку, даже найденную на обочине. Устройство можно использовать и для добавления в бак других присадок, разлитых в емкости без заливного носика.

На месте отдыха многие водители часто и подолгу гоняют музыкальный центр своего автомобиля. А это может разрядить аккумулятор. Пора ехать домой, а машина не заводится. «Прикурить» бы у кого-нибудь!.. Но многие на лето выкладывают из багажников все эти зимние лопаты, скребки, прикуривающие провода и прочее.

Выход есть. Надо уговорить соседа по стоянке у места отдыха постоять минут 15 возле вашей машины с работающим мотором. При этом достаточно соединить одноименные клеммы аккумуляторов обоих транспортных средств даже обычными бытовыми проводами, и подсевший аккумулятор подзарядится до состояния, позволяющего пуск двигателя. Только не стоит пробовать пускать двигатель, пока провода наброшены, — не выдержат нагрузки и загорятся!

Для подзарядки будет достаточно проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2. Такие могут быть у разных автомобильных электроприборов (компрессоров, электрочайников, переносок и т.д.). Их придется разорить, но это лучше, чем куковать на месте отдыха с севшим аккумулятором.

Древнейший кондиционер

Чтобы охладить молоко для основателя крупнейшей в истории империи — Чингисхана, воин скакал на коне, вращая вокруг головы глиняный кувшин с пористыми стенками. Часть молока медленно просачивалась, испарялась и охлаждала кувшин и его содержимое. Такой принцип подойдет и для автомобилиста, если кондиционер неисправен.

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Если у вашего автомобиля некстати перестал работать кондиционер или его просто нет, то можно немного облегчить существование в раскаленном автомобиле. Надо слить из бачка омывателя все содержимое, немного промыть и заполнить его чистой водой, желательно пропущенной через бытовой фильтр.

В жару подавайте воду на ветровое стекло как можно чаще. Это понизит температуру стекла и создаст ощущение прохлады. А реальное охлаждение наступит, когда вода стечет в пространство под ветровым стеклом, откуда почти у всех автомобилей происходит забор воздуха в отопитель. Там она начнет испаряться, а включенный электровентилятор отопителя будет подавать увлажненный и чуть охлажденный воздух в салон. Обратите внимание, что сейчас массово рекламируют комнатные мини-кондиционеры, работающие на том же испарительном принципе. В дальнюю дорогу по жаре, да на машине без кондиционера я бы взял запас чистой фильтрованной воды и лил бы ее на стекло от души.

Запасной габарит

В дальнем ночном путешествии вы обнаружили, что у машины перегорела лампа заднего габаритного огня. Правила дорожного движения запрещают ехать с такой неисправностью в темное время суток. Запасной лампы нет или ее очень сложно поменять. Выходом может быть включение задних противотуманных фонарей.

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Вариантов расположения задних противотуманок всего три: одна лампа — в левом фонаре; одна лампа — в середине бампера: две лампы — в правом и левом фонарях. Отсюда вывод: если у вашей машины одна противотуманка слева, то отказавший правый «габарит» ничем не компенсируешь. А в остальных случаях можно ехать.

Чтобы не слепить водителей автомобилей, движущихся сзади, стоит приглушить свет от противотуманок. В подходящую погоду их можно замазать грязью, а если в машине найдется скотч, то заклеить нужное место на фонаре кусочком белого полиэтиленового пакета. Цвет останется красным, но не будет столь ярким. А уж днем постарайтесь заменить лампу.

У автомобиля Lada Largus перегоревшую лампу левого габаритного огня вполне заменит противотуманная лампа. Только приглушите ее свет, чтобы не мешать водителям, едущим сзади.

Сетка на форточку

Если вы ночуете в своем автомобиле на природе, то сон могут отравить комары. Возьмите с собой отрез обычной медицинской марли. Достаточно набросить ее на верхнюю часть двери, закрыть дверь и опустить стекло. Салон будет проветриваться, но путь кровопийцам будет прегражден. Чтобы марля не отходила от двери под действием ветра, можно закрепить нижний край парой небольших магнитов или скотчем.

Мир автомобильных хитростей безмерен. Если вам в голову пришли необычные технические решения или просто неизвестные доселе лайфхаки — присылайте их в рубрику «Советы бывалых». Самые интересные мы опубликуем, а авторы получат призы.





Фото: depositphotos, «За рулем»