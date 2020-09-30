10 классных предложений по коммерческим автомобилям

Кризис — время возможностей, но их надо увидеть. «За рулем» помогает в этом.

1

Volkswagen Crafter со скидкой в 140–200 тысяч

Компания «Рольф» предлагает приобрести Volkswagen Crafter со скидкой от 140 000 до 200 000 рублей (в зависимости от комплектации). Суммируются скидки при покупке в кредит и при оформлении КАСКО, а также компенсация Trade-In, которая может достигать 150 000 рублей. Единственное «но»: предлагаемые автомобили выпущены не в 2020, а в 2019 году.

2

Iveco Daily с тройной выгодой

До 31 июля включительно в России можно приобрести Iveco Daily по специальной программе лизинга от Iveco Capital за 1990 рублей в день. В тариф уже включены страховка КАСКО на весь срок договора лизинга и бесплатное ТО на 2 года или 100 000 километров пробега.

3

Iveco Stralis за 49 000 в месяц

Тяжелый грузовик Iveco Stralis до 31 июля можно приобрести на выгодных условиях — со сниженными до 49 000 рублей лизинговыми платежами. Акция действуют до 6 месяцев, оставшиеся 55 платежей равны 104 000 рублей. Все суммы указаны с НДС 20%. Первоначальный взнос может равняться 30%. Автомобили — в наличии.

4

ГАЗ помогает

У дилеров ГАЗ сегодня можно купить ГАЗель NEXT с 10-процентным первым взносом по программе лизинга, нулевыми платежами по лизингу в течение трех месяцев и бесплатной помощью на дороге в течение трех лет либо с максимальной скидкой на автомобиль в 380 000 рублей, которая складывается из возмещения по Trade-In (максимум 175 000 рублей), 10%-ной скидки по Государственной программе льготного лизинга, 2,5%-ной скидки по программе «Свое дело». Программы действуют до 30.09.2020г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Подробности — в дилерских центрах ГАЗ.

5

КАМАЗ с пробегом

Конечно, автомобилями с пробегом занимаются не только «легковые» дилеры. «КАМАЗ-Лизинг» проводит акцию «Техника с пробегом», предлагая большой перечень комплектных и некомплектных автомобилей КАМАЗ с различным оборудованием, а также прицепов для них. Самые старые машины в перечне — 2016–2017 годов, с пробегами по 300 000 — 400 000 км и ценой от 1,5 млн рублей. За такие деньги можно приобрести, например, седельный тягач КАМАЗ 65806-Т5.

6

Тонна топлива — в подарок

До 31 августа при приобретении КАМАЗа у компании «КАМАЗ-Лизинг» в подарок можно получить топливную карту, действующую на 4900 АЗС по стране. Количество топлива указано из расчета 49 рублей за литр, то есть номинал карты равен 49 000 рублей. Количество топливных карт ограничено. Можно выбрать и другие бонусы. Срок лизинга — 60 месяцев для всего модельного ряда, аванс от 10%, компания обещает быстрое одобрение и бесплатное сопровождение сделки.

7

Скидки на топливо

Сетевые топливные компании предоставляют существенные скидки на топливо для юридических лиц, растущие в зависимости от приобретенного объема. Например, с топливными картами «Лукойл» можно сэкономить до 40%! Как? До 7% за счет снижения удельного расхода и увеличения ресурса двигателя. До 5% на оптимизации маршрутов — у «Лукойла» больше 2700 АЗС в России и за рубежом. 3% на управлении в режиме онлайн. 2% на информационной безопасности: технологии системы защищают от хищений денежных средств. 1% на информационном сопровождении, то есть круглосуточной поддержке. И 20% на возмещении НДС: «Лукойл» предоставляет полный пакет бухгалтерской отчетности, на основании которой происходит уменьшение налоговых платежей.

По каким-то причинам не нравится «Лукойл»? Похожие программы есть у других топливных компаний.

8

Скидки на обслуживание автомобилей Скания

С 15 июня до 15 сентября автомобили Scania можно ремонтировать со скидкой в 30% на запасные части и 20% на работы. В программу входят все самые востребованные виды ремонта. До 15 сентября доступны скидки в 20% на регламентное техническое обслуживание и сопутствующие ремонты для техники Scania старше трех лет. Аналогичная скидка предусмотрена программой «Scania Классик» и для техники старше пяти лет. При заключении сервисного контракта «Бизнес. Привилегия» можно получить скидку в 25% на ремонт по программе «Контракт+».

9

Время — деньги

На самые распространенные виды ТО и ремонтов предусмотрены фиксированные цены. Так, стоимость технического осмотра грузового автотранспорта (свыше 12 тонн) в «Скания Сервис Голицыно» стоит 900 рублей.

Во всех подразделениях «Скания Сервис» мелкий ремонт (длительностью не больше часа) выполняется вне очереди.

10

Обмен запчастей

Программа обмена изношенных запчастей на восстановленные (Service Exchange), действующая до 31.12.2020 года, предусматривает использование широкого ассортимента запчастей, восстановленных в заводских условиях Scania. Эти детали обеспечены гарантией, но при этом дешевле.

В перечне — двигатели, коробки передач, турбокомпрессоры, редукторы, сцепления, насос-форсунки, стартеры, маховики, компрессоры, водяные помпы, генераторы и многое другое.

При обмене двигателя выгода может достигать 50%.

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Разумеется, мы перечислили не все возможные акции и скидки, а выбрали те, что представлялись нам наиболее интересными. В кризисное время любая компания, желающая выжить, должна проявлять гибкость и изобретательность. А клиентам важно знать о возможности получить выгоду и не упустить ее.