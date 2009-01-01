Определить при покупке на вторичке любой модели ВАЗ, была ли машина в серьезной аварии, достаточно просто. На многих кузовных деталях, за исключением лицевых поверхностей, наносится четырехзначный код.
В нем зашифрована дата изготовления: первые три цифры — порядковый номер дня в году, а последняя — год. Например, 3369–336 день, 9 год. Получается: 2 декабря 2009 года. Сравнив дату изготовления детали с датой выдачи оригинала ПТС, определяем, не меняли ли кузовной элемент.
Д. Крутов, г. Н. Новгород
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Фото: Д. Крутов