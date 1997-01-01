На вторичке попадаются очень привлекательные по цене варианты. Какие стоят вашего внимания, а какие не очень?

Самые увлекательные, но и самые непонятные предложения меньше, чем 50, и не дороже, чем 100 тысяч рублей, мы рассмотрели здесь.

Даже за эти деньги можно обнаружить годные к эксплуатации экземпляры. А если чуть добавить, то шансы найти нормальный автомобиль растут.

Самые массовые предложения на вторичке

Цена Модель Годы выпуска (наиболее частые) Заявленный пробег 100–150 тыс. руб. Chevrolet Lanos

2006–2009 100–200 тыс. км 150–200 тыс. руб. Лада Приора

2009–2012 120–200 тыс. км





От 100 до 150 тысяч рублей

В этом диапазоне Лады предлагаются численно меньше, чем иномарки. И появляются машины сравнительно молодые (2010–2013 годов выпуска), не требующие кузовного ремонта.

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Среди иномарок лидирует Daewoo, а также Chevrolet Lanos и VW Passat. К ним добавляются много Mitsubishi (Carisma и девятый Lancer), Renault (Logan и Symbol) плюс Форды (первый Focus), Ниссаны (Primera и Almera) и Опели (Vectra и Astra). Примеры и Вектры, изначально более крупные и дорогие, находятся в менее пристойном состоянии, чем Алмеры и Астры за те же деньги — логика ценообразования ясна. Найти «японца» или Focus с пробегом менее 200 тысяч — проблематично. А вот Логаны, прошедшие 100 000–150 000 км, встречаются.

Отдельный вопрос — индивидуальная живучесть той или иной модели. Не секрет, что для основных агрегатов Алмеры в кузове N16 (или Короллы Е120) пробег 200 000 км — еще не конец света. Для бензиновых атмосферников и механических коробок уж точно, да и автоматы того поколения служат дольше. У Алмеры есть преимущество в комфорте относительно более молодых ВАЗов, зато Лады лучше переносят наши дорожные условия (подвеска Алмеры нетерпима к грейдерам).

Среди Лад доминируют модели 2114–15, 2121 и Калина первого поколения. Нивы такие же старые по году выпуска, как и те, что на 50 тысяч дешевле, но с меньшим пробегом. Как ни странно, выгоднее выглядит другая Niva — марки Chevrolet. При равных ценах у «шевролетовских» Нив часто заявлен меньший возраст и пробег — на пару лет и 20–30 тысяч км, но всё же.

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Собственно, обе Нивы плюс УАЗ‑3151 составляют львиную долю полноприводного сектора этой ценовой категории. Pajero или Terrano за эту сумму будут не моложе 1995 года и с пробегом около 300 тысяч. Возможно, они и протянут подольше, но, по большому счету, это рухлядь: в основном из-за глобальной ­коррозии. Из первых или хотя бы вторых рук подобную машину не найти вовсе — у всех длинная череда владельцев.

В моноприводной компании Лад машин старше 15 лет почти нет, в основном им около 10–12 лет — это и «пятнашки», и Калины. Большинство предложений — «от двух владельцев и более». Хотя бывает и самый благоприятный вариант от первого хозяина: такие машины обычно более ухоженные. Собственник продал бы ее дороже, но намного выше «среднерыночной» для данного года выпуска (подчас вне зависимости от пробега) цену поднимать бесполезно — спроса не будет.

От 150 до 200 тысяч рублей

Доля автомобилей Лада здесь еще меньше. А в стане иномарок резко появляются и сразу в больших количествах Kia и Hyundai.

У Hyundai — это Акценты (производства ТагАЗ) и Элантры — живую с пробегом менее 100 тысяч не найти в принципе, большинство отбегало 200–300 тысяч км. Попадаются не сильно уезженные Гетцы, но только с механической коробкой. Из Kia можно подобрать Спектру 2006–2009 года с пробегом 150–200 тысяч, тоже с механикой. Или Rio — за эти деньги он будет чуть старше, зато встречаются универсалы. Помните, что корейцы того периода заимствовали моторы и коробки у японских компаний.

Выпуск Приоры завершили всего два года назад — по российским понятиям это даже не старая модель. В общей сложности собрали около миллиона машин, счёт предложений на вторичке идёт на многие тысячи — есть из чего выбирать.

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Однако при таком раскладе предпочтительнее выглядит «девятый» Lancer с механикой или автоматом — отличный аппарат с потребительской точки зрения. Или Focus — первый или уже второй. А те, кого аскетизм не смущает, скорее остановятся на Логане — 10–12‑летнем. Реалистично найти экземпляр простой судьбы с пробегом 100–130 тысяч, ему еще жить и жить. «Особые проблемы» у Логанов начинаются ближе к 250 000 км.

Мало кто хотел бы взять автомобиль «на последнем издыхании», даже задешево. Поэтому при поиске на вторичном рынке лучше игнорировать все предложения «за 250 000 км», за исключением феноменальных долгожителей из числа японских моделей выпуска до 2008 года (после началась другая инженерная и маркетинговая эпоха).

Среди тольяттинских машин на первое место по числу предложений выходит Приора: 2010–2011 года, с пробегом в пределах 120–200 тысяч. Но есть вариант интереснее: Гранта 2012–2013 года, прошедшая 80–120 тысяч, причем многие Гранты — от первого владельца. Сказать, что Приора престижнее Гранты, нельзя. Но Гранта при этом свежее во всех аспектах!

Выбор полноприводной машины в ценовом диапазоне «до 200 тысяч» сводится почти только к Нивам — с эмблемой Лада или Chevrolet. Классическая Нива (Лада 4×4) встречается чаще.

Совсем свежую Ниву (ту или иную) за 200 тысяч не найти, изредка всплывают (и быстро уходят) десятилетки с пробегом 100–150 тысяч. Есть Патриоты, но, как правило, пробежавшие под двести тысяч (они могут это!).

Выбор полноприводных иномарок в этом ценовом диапазоне по-прежнему скуден. Если повезет, можно изыскать Kia Sportage 2001–2003 года, механика или автомат, с разумным пробегом около 150 тысяч. Все остальное, например, Suzuki Vitara или Honda CR-V, - существенно старее и пробежало больше.

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Имея в распоряжении 100–200 тысяч рублей, почти невозможно купить кроссовер-иномарку в хорошем состоянии, не требующую больших инвестиций. А среди легковушек выбор достаточно велик. Искать нужно простую, незатейливую машину с механической коробкой передач, поскольку механика менее прихотлива, более живуча и ремонтопригодна. Кривой бампер или вмятины на крыльях — не беда, если металл не протыкается пальцем.

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Вариаторы и роботы с пробегами от 150 тысяч ни к чему — велик риск скорой их кончины. Классические гидромеханические автоматы — в зависимости от модели. Есть и очень удачные, и совсем неудачные. При поиске недорогой машины с автоматом полезно порыться в интернете и найти сведения именно об этой коробке передач.

Дизели периода примерно до 2005 года, как правило, выдерживают по 300–400 тысяч без капремонта. Бензиновых моторов того же периода с плохой репутацией — единицы.

При ограниченных средствах от рискованных вложений лучше отказаться. А потому избегайте экзотики, отдавайте приоритет массовым популярным моделям, проданным большими тиражами. По крайней мере, не будет трудностей с запчастями, а это в наши сложные дни уже хорошо!

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От 100 до 200 тыс.руб. — самые достойные авто на вторичке На вторичке попадаются очень привлекательные по цене варианты. Какие стоят вашего внимания, а какие не очень? От 100 до 200 тыс.руб. — самые достойные авто на вторичке

Фото: «За рулем», фирмы-производители