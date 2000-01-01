Самые дешевые автомобили с пробегом: до 50 и до 100 тысяч!

На вторичке реально найти что-то приличное даже за совсем небольшие деньги. Сложнее понять, долго ли оно протянет и каких дополнительных вложений потребует.

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Российский вторичный рынок уникален. Несмотря на госпрограмму утилизации , он насыщен хламом. При этом там можно отыскать что-нибудь заводящееся без судорог и ездящее без троса за сумму, сопоставимую с минимальным размером оплаты труда.

Вопрос в практичности такого приобретения: долго ли оно протянет, и если да, то ценой каких дополнительных вложений. Каждый случай индивидуален, но всё же поищем приемлемые варианты в низших ценовых категориях.

Самые массовые предложения на вторичке

Цена Модель Годы выпуска (наиболее частые) Заявленный пробег До 50 тыс. руб. ВАЗ-2107

2000–2008 70–150 тыс. км 50–100 тыс. руб. ВАЗ-2115

2002–2008 100–200 тыс. км

До 50 тысяч рублей

Цены на б/у стартуют с 15 тысяч. Интересно, что и для таких машин в частных объявлениях пишут «на ходу» и «не требует ремонта», хотя фотографии говорят скорее об обратном. Адекватные предложения типа «Сел и поехал!» находятся в диапазоне 30–50 тысяч.

В основном это архаичные Жигули (больше всего «пятерок» и «семерок»), а также Лады восьмого и десятого семейства. Есть иномарки — почти все с механическими КП, в возрасте 20–35 лет и с заявленным пробегом 200 000–400 000 км.

«Пятерки» выпускали до 2010 года, а «семерки» — до 2014‑го. Жигулей еще очень много на вторичке, в том числе с умеренными пробегами, а продаются недорого.

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При выборе надо тщательно изучать ПТС, по возможности избегая дубликатов. Дубликатами и дубликатами дубликатов часто прикрыто сомнительное прошлое машины. Для верности неплохо избежать и юридических лиц в числе предыдущих владельцев. Наибольшее доверие вызывает ПТС-оригинал с одним владельцем, хотя для столь старых машин это большая редкость. К заявленному пробегу тоже нужно относиться осторожно — может быть, продавец и не скручивал, но до него предыдущие владельцы скрутили два-три раза. Вероятность скручивания выше, если машину продает или когда-то ранее продавал автосалон-перекупщик.

Установить реальный пробег в большинстве случаев невозможно, но всем по силам оценить состояние салона: в первую очередь, истертость органов управления, дверных ручек, сидений, стекол. Сиденье, на котором отсидели 300 тысяч, заметно отличается от 100‑тысячного. Люфты дверей тоже могут что-то подсказать.

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Само собой, все автомобили со вторички надо проверять на ходу — послушать все звуки, посмотреть выхлоп и пощупать переключение передач. Начать лучше с проверки кузова толщиномером. В мире много 20‑летних машин без единой аварии — одну из них можно и найти, но потребуется время.

Разумеется, ценовой диапазон «до 50 тысяч рублей» изобилует гнилыми и битыми кузовами. Брать ржавое и мятое корыто есть смысл только для последующей распродажи запчастей. Если же планируете именно ездить, то сразу потребуются дополнительные вложения: как минимум — поменять все рабочие жидкости и фильтры. Скорее всего, в печальном состоянии подвеска, на подходе приводные ремни, тормозные колодки и диски. Но главное — не нарваться на мотор или коробку, которые «крякнутся» через неделю. Эта неприятность может произойти с б/у за любую цену. Поэтому слушаем, нюхаем и щупаем в максимальном объеме.

При покупке у частных лиц торгуемая машина должна быть реально в наличии. Если продавец сообщает, что друг на ней уехал в Зеленокумск и посмотреть ее выйдет только через неделю, баньте такое объявление. Велика вероятность развода.

Дешевле 50 тысяч не найти ничего «в идеальном состоянии». Неидеален в любом случае будет кузов. Но изредка попадаются заманчивые варианты. Например, дедушкин Жигуль 2001 года выпуска с прозрачной историей в ПТС, пробегом 28 000 км, простоявший пятнадцать лет без дела в гараже. Такая машина без ­особых затрат послужит еще ­некоторое время.

От 50 до 100 тысяч рублей

Концептуально эта ценовая группа не особо отличается от предыдущей. В основном там всё те же древние Лады разной степени убитости и в годах, но много предложений с пробегами до 100 тысяч. Здесь значительно больше иномарок, в том числе экзотических. Среди иномарок по числу предложений доминируют Daewoo (Nexia и Matiz), Volkswagen (Passat и Golf II и III), Chevrolet Lanos. Изрядно Мерседесов и Audi, но все они родом из 1990‑х или даже раньше. Их покупка обрекает на вечный поиск запчастей, которые могут оказаться и дефицитными, и дорогими.

Lanos неплохо продавался и под маркой Daewoo до 2002 года, а как Chevrolet несколько лет был хитом продаж в России. Машина оказалась на редкость удачной и живучей.

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Иномарки в среднем более возрастные, нежели Лады, и пробег у них, как правило, выше. Многие после аварии. Немало машин с автоматическими коробками — около 8% от всех предложений. Однако большинство автоматов будут на пределе. Нечто с автоматом, который не придется перебирать в ближайший год, при некотором везении можно подыскать разве что в ценовом диапазоне 200–300 тысяч рублей,.

Есть отдельные машины с вариаторами — 20‑летние «японцы» (Nissan, Honda, Mitsubishi). Думается, что вариатор с пробегом 250 000 км (средний показатель по больнице) не годится для тех, кто рассчитывает поездить на «старушке» года два-три.

Среди множества Лад намного выше шанс найти более-менее свежую.

У тех, кто мечтает о полном приводе, со 100 тысячами в кармане уже есть надежда. Зарубежных внедорожников‑кроссоверов мало, и все либо битые, либо с запредельным пробегом. Хотя много ВАЗ‑2121 и 2131, а среди них попадаются экземпляры с разумными пробегами в 80–120 тысяч км, пусть и в больших годах. И УАЗы‑3151 с примерно таким же жизненным опытом.

Продолжение следует — мы еще не рассмотрели диапазон от 100 000 до 150 000 и от 150 000 до 200 000 рублей. Заходите почаще!

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Фото: фирмы-производители, «За рулем»