Самосвальные прицепы Benalu: весят меньше, возят больше

Делая ставку на легкие, изготовленные из алюминиевых сплавов прицепы, транспортные предприятия получают существенное преимущество по весу перевозимого за рейс груза, что позволяет повысить рентабельность, оставаясь при этом в правовом поле.

Проблема и ее решение

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Российский рынок коммерческих перевозок пусть и неспешно, но входит в цивилизованное русло. В частности, это касается нормирования и соблюдения нагрузки на дорожное полотно. Нередко нарушителями весовой дисциплины являются компании, которые специализируются на перевозке сыпучих грузов. Песок, щебень и другие строительные материалы востребованы в больших количествах, а перевалочные базы или карьеры, где ведется разработка, не всегда расположены в непосредственной близости от возводимых объектов. Плечо перевозки может составлять и 30, и 50, и более километров. Вот и вынуждены транспортники грузить свои самосвальные автопоезда, что называется, с «шапкой», дабы перевезти за один рейс как можно больше и получить максимальную прибыль, рискуя быть оштрафованными за нарушение нормативов по нагрузке на ось. А штрафы нынче весьма солидные. Неслучайно при направлении транспортных средств на весовую плиту водители порой высыпают груз из кузовов полуприцепов, имитируя сбой в работе гидравлического оборудования или просто ошибку в своих действиях.

Сегодня «песочницу» на дороге увидишь нечасто. Нарушать стало невыгодно, и перевозчики все больше задумываются о том, как повысить эффективность своего бизнеса, не переступая запретную черту. Одним из проверенных, опробованных в реальной эксплуатации, а главное, абсолютно законных способов перевозить больше груза является переход на полуприцепы, изготовленные из алюминиевых сплавов. Именно этим объясняется тот факт, что крупные игроки рынка прицепной техники наряду со стальными наперебой предлагают своим клиентам алюминиевые прицепы.

Естественно, переход на легкие модели требует от транспортной компании немалых финансовых вложений. Кроме того, затевая обновления парка, перевозчики не всегда просчитывают экономический эффект в дальней перспективе, а ориентируются на относительно небольшие сроки эксплуатации подвижного состава, что склоняет их выбор в пользу более дешевых моделей. Однако среди алюминиевых прицепов и полуприцепов также существует своя иерархия, и модели одинаковой кубатуры могут значительно отличаться друг от друга по собственной массе. Разумеется, чем совершеннее и легче конструкция, тем она дороже. Причем «дельта» может быть весьма существенной. Но перевозчики, которые умеют считать деньги, понимают — большие первоначальные затраты на длительном промежутке времени не просто окупятся, но и принесут немалую прибыль.

Для доказательства сравним самосвальные полуприцепы классической компоновки объемом 25 кубических метров, изготовленные из алюминиевых сплавов двумя уважаемыми и популярными в Европе производителями. Объективности ради, полуприцепы будут эксплуатироваться в составе автопоезда с седельным тягачом одной марки и модели, что обеспечит равные эксплуатационные характеристики. В частности, расход топлива, который составляет от 30 до 33 л на 100 км. По этическим соображениям откроем имя только одного участника сравнения. Это полуприцеп Benalu Siderale 25,3 m3. Он легче оппонента на 350 килограммов и дороже на 8000 евро.

Эффективность эксплуатации более легкой модели в длительной перспективе покажем на конкретных цифрах. Но для начала ответим на вопрос: за счет чего достигается выигрыш в собственном весе?

Особенности конструкции

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Оптимизировать вес полуприцепа, не потеряв при этом в показателях прочности и жесткости, инженерам компании Benalu удалось за счет применения проката алюминия переменной толщины. Согласно данным производителя, в наиболее нагруженной, нижней части стенок кузова толщина листов составляет 6–7 мм (в зависимости от модели), а в менее нагруженной, верхней части — около 2,2 мм. Пол, в зависимости от максимальной расчетной нагрузки и объема кузова, выполнен из алюминиевого листа толщиной 6, 8 или 10 мм. Идущие на сборку рамы лонжероны из специального алюминиевого сплава 700-й группы и траверсы имеют оптимизированное сечение, благодаря которому обеспечивается высокая прочность при минимальном весе. Именно комплекс работ по оптимизации конструкции позволил получить выигрыш в 350 килограммов собственного веса.

Прицепы Benalu могут оснащаться осями SAF, BPW или JOST с барабанными либо дисковыми тормозами, а также компонентами тормозной системы Wabco.

Алгоритм получения прибыли

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Чтобы получить реальную картину при сравнении прицепов, не станем опираться на «теоретические» данные, а возьмем для расчета ритм работы и условия эксплуатации техники одного из крупных автопредприятий. За каждым транспортным средством закреплено два водителя, которые трудятся вахтовым методом. Пробег самосвального автопоезда за смену составляет от 500 до 650 км, а «вилка» объясняется временем простоя на пунктах погрузки/разгрузки и плечом перевозки. Не секрет, что иногда к работающему в карьере экскаватору могут образовываться хоть и небольшие, но очереди из грузовиков, а длина плеча может иметь разное значение. Будем считать, что разница составляет от 30 до 60 км. С учетом праздничных дней, планового ТО и текущего ремонта, за год автопоезда проходят не менее 120–150 тысяч километров. Установленный транспортной компанией регламент проведения ТО составляет 40 000 километров пробега. Итого, за год машины посещают СТО минимум три раза, а простой может доходить до двух недель.

Допустим, транспортные средства работают на фиксированном плече в 30 км, а наработка за смену составляет 600 километров. С учетом порожних рейсов (30+30 км) получаем десять ходок с грузом за смену. На каждом рейсе более легкий полуприцеп законно привозит на 350 килограммов груза больше оппонента. Таким образом, за смену общий выигрыш составит уже 3500 кг, а за 30 рабочих дней — 105 тонн дополнительно перевезенного груза! Чтобы получить цифру по парку, необходимо решить задачку для второго класса начальной школы, умножив полученное значение на количество автопоездов. Если автопредприятие приобретет, скажем, десять единиц техники, то 105 превращаются в 1050, а в годовом исчислении — в 12 600 тонн! При этом мы говорим о грузе, перевезенном без нарушений и, следовательно, без штрафных санкций. Расчет стоимости каждый может произвести самостоятельно, используя свои расценки на перевозки. Давать некие абстрактные цифры не имеет смысла, так как каждый перевозчик закладывает свою прибыль на транспортировке тонны груза. Добавим, что выгода заключается не только в дополнительной прибыли за перевезенный груз, а также и в экономии на топливе — более двенадцати тысяч тонн перевезены фактически бесплатно. К тому же транспортная компания не оплачивает дополнительно работу водителя. Ведь он не делает «лишних» рейсов и не проводит за рулем времени больше, чем обычно. Добавим экономию на налогах, страховании, оплате услуг вспомогательного персонала АТП. Посчитать эту составляющую довольно сложно, но то, что она присутствует, отрицать невозможно.

Где купить и обслуживать

Полномочия официального представителя, генерального импортера и дистрибьютора Benalu на территории Российской Федерации исполняет «Компания ЮФА», центральный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Там же расположен и центральный склад, с которого продукцию отгружают покупателям. Специально для обслуживания и ремонта проданных прицепов сформировано сервисное подразделение. Прошедшие профильное обучение инженеры располагают технической документацией, специальным инструментом и запасными частями, необходимыми для гарантийного и постгарантийного обслуживания и ремонта. Работы могут производиться как на технической базе перевозчика, так и непосредственно на месте эксплуатации транспортных средств.

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Самосвальные прицепы Benalu: весят меньше, возят больше Делая ставку на легкие, изготовленные из алюминиевых сплавов прицепы, транспортные предприятия получают существенное преимущество по весу перевозимого за рейс груза, что позволяет повысить рентабельность, оставаясь при этом в правовом поле. Самосвальные прицепы Benalu: весят меньше, возят больше

Фото: Benalu