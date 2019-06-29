Материалы по темеНовый VW Polo лифтбек: все отличия от седана
Эксперт «За рулем» детально сравнил новый Рапид с прежней машиной и не нашел причин для снижения стоимости автомобиля. Но отличия, конечно же, есть.
- Рапид 2020 получил новую базовую комплектацию, в которой машина стоит всего 792 тысячи рублей, но вряд ли она будет востребована — в ней нет такой необходимой вещи, как кондиционер. Но и другие комплектации лифтбека, кроме максимальной, стали дешевле — некоторые на 15 тысяч рублей.
- Замеры уровня шума показали, что на ходу в новом Рапиде стало на 3 дБ тише. При этом на холостых оборотах уровень шума не изменился.
- Не экономил производитель и на краске, толщина которой осталась на прежнем уровне: 90–200 мкм, в зависимости от места нанесения.
- Новинка оснащается светодиодными фарами во всех комплектациях, но у этого бонуса есть и неприятная сторона. В случае замены фары за нее придется заплатить уже не 9 тысяч за галогеновую или 23 тысячи рублей за ксенон, а 39 тысяч рублей.
- У Рапида появилось немало приятных и удобных функций. Например, ограничитель скорости круиз-контроля или трехуровневый обогрев руля. Да и само рулевое колесо стало удобнее, избавившись от третьей спицы.
Было...
..стало
Подробности сравнения старого и нового Рапида, а также выводы эксперта читайте в августовском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).
- Новый Рапид также предлагается в особой версии — Hockey Edition.
Сравнили два Рапида: новый — дешевле