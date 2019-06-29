Сравнили два Рапида: новый — дешевле — журнал За рулем

Сравнили два Рапида: новый — дешевле

Лифтбек Skoda Rapid после обновления стоит в «базе» 792 тысячи рублей.

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Эксперт «За рулем» детально сравнил новый Рапид с прежней машиной и не нашел причин для снижения стоимости автомобиля. Но отличия, конечно же, есть.

  • Рапид 2020 получил новую базовую комплектацию, в которой машина стоит всего 792 тысячи рублей, но вряд ли она будет востребована — в ней нет такой необходимой вещи, как кондиционер. Но и другие комплектации лифтбека, кроме максимальной, стали дешевле — некоторые на 15 тысяч рублей.

  • Замеры уровня шума показали, что на ходу в новом Рапиде стало на 3 дБ тише. При этом на холостых оборотах уровень шума не изменился.
  • Не экономил производитель и на краске, толщина которой осталась на прежнем уровне: 90–200 мкм, в зависимости от места нанесения.

  • Новинка оснащается светодиодными фарами во всех комплектациях, но у этого бонуса есть и неприятная сторона. В случае замены фары за нее придется заплатить уже не 9 тысяч за галогеновую или 23 тысячи рублей за ксенон, а 39 тысяч рублей.

  • У Рапида появилось немало приятных и удобных функций. Например, ограничитель скорости круиз-контроля или трехуровневый обогрев руля. Да и само рулевое колесо стало удобнее, избавившись от третьей спицы.

Было...
Было...

..стало
..стало

Подробности сравнения старого и нового Рапида, а также выводы эксперта читайте в августовском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

  • Новый Рапид также предлагается в особой версии — Hockey Edition.

Сравнили два Рапида: новый — дешевле

Лифтбек Skoda Rapid после обновления стоит в «базе» 792 тысячи рублей.

Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153008Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153012Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153009Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153010Сравнили два Рапида: новый — дешевле
Сравнили два Рапида: новый — дешевле

Лифтбек Skoda Rapid после обновления стоит в «базе» 792 тысячи рублей.

Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153008Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153012Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153009Сравнили два Рапида: новый — дешевле — фото 1153010Сравнили два Рапида: новый — дешевле
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Отзывы о Skoda Rapid (10)

Skoda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Немецкая педантичность во всем! Как сказал один блогер — "запах Европы" ) Действительно, гениально просто!

Недостатки:

Не было возможности купить его раньше!

Комментарий:

Купил в ноябре 2018 г. на гарантии, обслуживался у ОД, при пробеге немногим более 60.000 км. Автомат 1.6. Комплектация средняя (Амбишн), Хокки Эдишн. К тому времени все болячки как раз выползли бы уже. Эксплуатация была щадящая, в основном, по трассе ездил предыдущий хозяин, добившись среднего ра...

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