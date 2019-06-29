Появилась спецверсия Skoda Rapid — Hockey Edition — журнал За рулем

Появилась спецверсия Skoda Rapid — Hockey Edition

Она предлагается за 947 100 рублей.

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Отличить городской лифтбек в этой серии можно по хромированным деталям в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера и фирменному логотипу Hockey Edition на кузове и декоративным накладкам на порогах.

Rapid Hockey Edition оснащен многофункциональным 2-спицевым кожаным рулевым колесом и дисплеем Maxi DOT. В спецверсии также предусмотрены климат-контроль, тонировка задних стекол, а также зеркало заднего вида с автозатемнением и центральный подлокотник спереди. Дополнительную безопасность при движении задним ходом обеспечат задние датчики парковки.

Специальная версия предлагается на базе комплектации Ambition, которая включает: боковые подушки безопасности спереди, функцию подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функцию обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла и многое другое.

Спецверсия Rapid Hockey Edition обойдется в 947 100 рублей (из них 48 100 руб. — за пакет опций Hockey Edition). Выгода по покупке опций пакетом составляет 46%, отмечают в компании.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Rapid (10)

Skoda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Немецкая педантичность во всем! Как сказал один блогер — "запах Европы" ) Действительно, гениально просто!

Недостатки:

Не было возможности купить его раньше!

Комментарий:

Купил в ноябре 2018 г. на гарантии, обслуживался у ОД, при пробеге немногим более 60.000 км. Автомат 1.6. Комплектация средняя (Амбишн), Хокки Эдишн. К тому времени все болячки как раз выползли бы уже. Эксплуатация была щадящая, в основном, по трассе ездил предыдущий хозяин, добившись среднего ра...

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