Отличить городской лифтбек в этой серии можно по хромированным деталям в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера и фирменному логотипу Hockey Edition на кузове и декоративным накладкам на порогах.
Rapid Hockey Edition оснащен многофункциональным 2-спицевым кожаным рулевым колесом и дисплеем Maxi DOT. В спецверсии также предусмотрены климат-контроль, тонировка задних стекол, а также зеркало заднего вида с автозатемнением и центральный подлокотник спереди. Дополнительную безопасность при движении задним ходом обеспечат задние датчики парковки.
Специальная версия предлагается на базе комплектации Ambition, которая включает: боковые подушки безопасности спереди, функцию подогрева передних сидений, передние противотуманные фары, круиз-контроль, функцию обогрева наружных зеркал и форсунок омывателя лобового стекла и многое другое.
Спецверсия Rapid Hockey Edition обойдется в 947 100 рублей (из них 48 100 руб. — за пакет опций Hockey Edition). Выгода по покупке опций пакетом составляет 46%, отмечают в компании.
- Захотите купить модель на вторичке, изучите возможные «косяки», которые потом вылезут.
Фото: Skoda