За нами не заржавеет! Какой антикор вам нужен

Многие модели сегодня выходят с конвейера с оцинкованным кузовом. Некоторые даже дают гарантию в 12 лет на сквозную коррозию кузова. Но коммунальщики в России слишком любят реагенты...

Принцип работы всех антикоррозийных средств примерно одинаков — изолировать обработанные места от влаги и других посторонних веществ вроде грязи и реагентов, которые в смеси с водой выступают «ускорителями» коррозии.

Какие места нужно обработать антикором

Кроме, очевидно, доступных мест автомобиля, вроде днища и арок, также нужно обрабатывать скрытые места, которые находятся в зоне риска. Это разного рода полости в порогах, дверях и крыльях. Также часто страдают сварочные и вальцовочные швы, так как в пространство между листами металла также попадает влага и начинается коррозия.

С чего начинать

Прозвучит иронично, но начинать надо с воды. Нужно тщательно промыть все участки кузова, которые будут обработаны антикором. Желательно с пенными веществами, чтобы наверняка избавиться от грязи и остатков реагентов, которые могут испортить эффект.

После мойки нужно максимально просушить отмытые части кузова и сделать так, чтобы влаги не осталось в скрытых полостях. В профессиональных центрах для сушки используют тепловые пушки, направленные на днище автомобиля. Но в условиях гаража можно обойтись тем, что оставить машину сохнуть на пару дней.

Что делать, если уже есть ржавчина

Крайне важный момент: перед тем, как наносить антикор на кузов, нужно избавиться от участков с коррозией. Если нанести антикор поверх ржавого места, эффект будет примерно нулевой. Поэтому лучше взять наждачку и пройтись по очагам коррозии, чтобы зачистить их. После этого нужно хорошенько обезжирить их и просушить.

Обязательно укройте тормозные механизмы, детали подвески, датчики и другие элементы, попадание на которые чего-либо лишнего нежелательно. Для этого отлично подойдут мусорные мешки и малярный скотч.

Чем покрывать

Горячий мазут и битумную мастику можно использовать разве что для обработки внешних элементов — днища, арок и порогов. Для скрытых полостей лучше взять мовиль, который образует защитную плёнку, препятствующую проникновению кислорода и воды. Мовиль — отечественный аналог так называемых ML-масел, который был изобретен в научных институтах Москвы и Вильнюса (собственно, отсюда и название МОсква-ВИЛЬнюс). Он также подойдет для времянки, чтобы защитить голые участки ЛКП до нанесения долгосрочного покрытия.

На рынке представлен широкий выбор мовилей разного объема, свойств и метода нанесения. В банках, как правило — дешевле, в аэрозолях — подороже, но ими проще пользоваться: не нужно прибегать к помощи компрессора и пульверизатора.

Хорошие мовили создают гелеобразное покрытие, которое не стекает в жару и не трескается на морозе. Например, «Астрохимовский» мовиль с цинком содержит восковые добавки, которые как раз этого не допускают. Помимо этого он придает покрытию дополнительную защиту от электрохимической коррозии.

Всегда помните, что мовили содержат летучие соединения, поэтому работать с ними можно только в проветриваемых помещениях с использованием индивидуальных средств защиты.