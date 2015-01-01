Запчасть, заказанная по VIN-коду машины — еще не гарантия того, что она вам подойдет. В идеале нужно знать артикул самой детали.

Причины неисправностей двигателя бывают разные: естественный износ, нарушение правил эксплуатации, экономия на расходниках, качество топлива, стиль езды, вмешательство «горе-мастеров». Кроме того, на ресурс службы влияют климатические условия. При холодном запуске на морозе узлы двигателя испытывают повышенный износ. Но одни поломки устраняются за 10 минут. Например, для регулировки холостых оборотов достаточно почистить датчик холостого хода. Другие потребуют частичной или полной разборки силового агрегата. Такую работу доверять кому попало не стоит. Заплатите вдвое дороже.

Как выбрать автосервис?

Материалы по теме 5 крутых лайфхаков, которые должен знать каждый водитель

Нельзя однозначно сказать, что дилерский салон в центре города — хорошо, а автомастерская со скромной вывеской на окраине — плохо. Самый простой способ выбрать хороший автосервис —Именно знакомых, потому что доверять на 100% отзывам в интернете нельзя. Автосервисы могут заказать написание положительных мнений о себе у копирайтеров. Например, размещение 20 отзывов на сайте Otzovik стоит примерно 5 500 рублей. Предложений множество, а отличить заказной отзыв от настоящего непросто.

Еще один признак хорошей СТО — очереди. Так что, если вас не смогли принять на сложный ремонт сразу, а предложили приехать через несколько дней, это еще не повод искать другой автосервис. Лучше всего поговорить с механиком, который будет заниматься вашей машиной. Проверьте его компетенцию, только ненавязчиво, в форме дружественной беседы. Например, спросите через сколько километров пробега нужно менять ремень ГРМ (это указано в инструкции к вашей машине). Или как снять дроссельную заслонку. Конечно, при этом вы должны знать правильный ответ. Здесь только один совет — заранее посмотрите ролики на Ютубе про замену того или иного узла от экспертов, чтобы разбираться в процессе.

По данным аналитического агентства «Автостат», доля официалов на рынке автосервиса составляет 17%, независимых СТО — 31%. Остальные 52% от объема рынка — это работы, проводимые лично автовладельцами или частными механиками.

Самому покупать запчасти или доверить автосервису?

Материалы по теме 6 простых способов сделать в машине потише

Детали можно заказать через электронный каталог по VIN-номеру кузова или посетить автомагазин. У самостоятельной покупки есть четыре недостатка:

На поиски детали нужно время и минимальные знания устройства двигателя. Могут привезти не то, что заказывали. К примеру, фильтры по VIN-номеру не всегда учитывают комплектацию автомобиля. Например, по марке Ford на одну запчасть предлагается от 2 до 12 аналогов. Пункты выдачи заказов расположены в областных и районных центрах. Жителям мелких городов приходится дополнительно оплачивать доставку. Гарантия будет распространяться только на работы. В случае неисправности у автосервиса появится повод ссылаться на деталь, купленную на стороне.

Заказ деталей через СТО дороже. Это связано с арендой склада, зарплатой снабженцев, комиссией посредников. Чтобы не переплатить лишнего, узнайте артикул нужной детали и сравните цены в интернете с теми, которые предлагает автосервис.

Как правильно принять выполненную работу?

Способов обмана в автосервисе много: установка старых деталей по цене новых, завышение количества нормо-часов в заказ-наряде, замена заведомо исправных деталей. Предотвратить это можно, если лично следить за ремонтом. Но в реальной жизни клиенты оставляют автомобиль на парковке, а сами уходят по делам, полагаясь на честность механиков. Лучше всего запланировать поездку в автосервис в свободный день, чтобы не оставлять машину без присмотра. Но если такой возможности нет, действуйте вот так:

Не подписывайте акт приема-передачи до осмотра автомобиля и оценки его состояния.

Попросите механика выдать замененные детали и упаковки от новых (об этом стоит предупредить заранее). Отказать не имеют права. Такая обязанность закреплена в статье 35 «Правил оказания услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств». Все это послужит доказательством вины автосервиса в случае поломки.

Часто при возникновении поломокНапример, топливный насос перегорел из-за поврежденной проводки, о которой клиент не сообщил. В таком случае ссылайтесь на статью 12 закона «О защите прав потребителей», согласно которой клиент может не обладать специальными знаниями и не догадываться о скрытых дефектах.

Менять или «капиталить» двигатель?

Ресурс службы двигателя зависит от периодичности ТО, качества топлива, стиля вождения и других факторов. Отечественные моторы в среднем живут 200–250 тысяч километров, иностранные — до 350 тысяч километров. При бережном отношении двигатель может отработать до 450 тысяч километров пробега.

Материалы по теме 5 главных заблуждений о ремонте у неофициалов

Если мотор отслужил свое, у владельцев есть два пути: делать капитальный ремонт или заменить двигатель. И выбор как правило зависит от предстоящих трат, а они в каждом случае разные. Например, стоимость «капиталки» мотора Chevrolet Lanos — от 50 до 80 тысяч рублей (зависит от региона). А двигатель на вторичном рынке со всеми работами по установке обойдется максимум в 40 тысяч. Капиталка

двигателя Hyundai Solaris — от 70 до 110 тысяч рублей, при цене б/у мотора в 60 тысяч. Но бывает и наоборот: капиталка выгоднее и быстрее, чем покупка мотора. Это в первую очередь касается редких моделей, где на поиски подходящего двигателя уходит много времени. Например, отремонтировать двигатель Skoda Yeti стоит 45–60 тысяч рублей. Цена старого мотора — от 60 тысяч рублей. Общий принцип: детали иномарок дороже, что отражается на стоимости восстановления. Так что ремонтировать вазовский двигатель тоже выгоднее, чем покупать.

И еще: чем меньше клиент разбирается в техническом устройстве автомобиля, тем легче его обмануть. Перед поездкой на СТО, детальнее «познакомьтесь» с двигателем: почитайте сервисную книжку, статьи, форумы или посмотрите видео-ролики в интернете. Только не питайте иллюзий: вся эта информация не сделает вас экспертом. Она лишь повысит шансы не стать жертвой обмана недобросовестного механика.