Причины неисправностей двигателя бывают разные: естественный износ, нарушение правил эксплуатации, экономия на расходниках, качество топлива, стиль езды, вмешательство «горе-мастеров». Кроме того, на ресурс службы влияют климатические условия. При холодном запуске на морозе узлы двигателя испытывают повышенный износ. Но одни поломки устраняются за 10 минут. Например, для регулировки холостых оборотов достаточно почистить датчик холостого хода. Другие потребуют частичной или полной разборки силового агрегата. Такую работу доверять кому попало не стоит. Заплатите вдвое дороже.
Как выбрать автосервис?
Еще один признак хорошей СТО — очереди. Так что, если вас не смогли принять на сложный ремонт сразу, а предложили приехать через несколько дней, это еще не повод искать другой автосервис. Лучше всего поговорить с механиком, который будет заниматься вашей машиной. Проверьте его компетенцию, только ненавязчиво, в форме дружественной беседы. Например, спросите через сколько километров пробега нужно менять ремень ГРМ (это указано в инструкции к вашей машине). Или как снять дроссельную заслонку. Конечно, при этом вы должны знать правильный ответ. Здесь только один совет — заранее посмотрите ролики на Ютубе про замену того или иного узла от экспертов, чтобы разбираться в процессе.
По данным аналитического агентства «Автостат», доля официалов на рынке автосервиса составляет 17%, независимых СТО — 31%. Остальные 52% от объема рынка — это работы, проводимые лично автовладельцами или частными механиками.
Самому покупать запчасти или доверить автосервису?
На поиски детали нужно время и минимальные знания устройства двигателя.
Могут привезти не то, что заказывали. К примеру, фильтры по VIN-номеру не всегда учитывают комплектацию автомобиля. Например, по марке Ford на одну запчасть предлагается от 2 до 12 аналогов.
Пункты выдачи заказов расположены в областных и районных центрах. Жителям мелких городов приходится дополнительно оплачивать доставку.
Гарантия будет распространяться только на работы. В случае неисправности у автосервиса появится повод ссылаться на деталь, купленную на стороне.
Заказ деталей через СТО дороже. Это связано с арендой склада, зарплатой снабженцев, комиссией посредников. Чтобы не переплатить лишнего, узнайте артикул нужной детали и сравните цены в интернете с теми, которые предлагает автосервис.
Как правильно принять выполненную работу?
Не подписывайте акт приема-передачи до осмотра автомобиля и оценки его состояния.
Попросите механика выдать замененные детали и упаковки от новых (об этом стоит предупредить заранее). Отказать не имеют права. Такая обязанность закреплена в статье 35 «Правил оказания услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств». Все это послужит доказательством вины автосервиса в случае поломки.
Менять или «капиталить» двигатель?
И еще: чем меньше клиент разбирается в техническом устройстве автомобиля, тем легче его обмануть. Перед поездкой на СТО, детальнее «познакомьтесь» с двигателем: почитайте сервисную книжку, статьи, форумы или посмотрите видео-ролики в интернете. Только не питайте иллюзий: вся эта информация не сделает вас экспертом. Она лишь повысит шансы не стать жертвой обмана недобросовестного механика.