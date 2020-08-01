Эта амфибия могла разгоняться на воде до скорости 60 км/ч, а на шоссе — до 100 км/ч.

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Разработать и создать собственный автомобиль сложно, но цель достижима, особенно сегодня, когда вокруг множество запчастей и готовых решений. Сложнее будет поставить получившийся транспорт на учет в ГИБДД, чтобы ездить по дорогам общего пользования.

Лет 40 назад разработать и построить уникальную машину было гораздо труднее. Тем не менее самодельщики справлялись с этой задачей, решая сложные технические проблемы и доставая дефицитные узлы и агрегаты.

Например, Дмитрий Кудрячков создал уникальный глиссер «Тритон», который был способен разгоняться на воде до скорости 60 км/ч, а на шоссе — до 100 км/ч. Несущий кузов амфибии был полностью герметичным, собранным на буковом каркасе и обшитым стеклотканью.

Мотор ГАЗ-24 установили в паре с коробкой передач ЗАЗ. Редуктор, передающий крутящий момент на водометный двигатель, был полностью самодельным. Оригинальными были и подвески. Благодаря их особой конструкции колеса можно было снимать или приподнимать над водой. Несмотря на съемную конструкцию, тормозная система не теряла герметичности.

Разработчик даже смог зарегистрировать амфибию в ГАИ, что было непросто, и законно передвигался на своем глиссере по дорогам общего пользования.

О других интересных самоделках, а также об истории их появления в СССР читайте в августовском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).

Стеклопластик активно использовался самодельщиками, благодаря чему создавались уникальные кузова.

Фото: «За рулем»