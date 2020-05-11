Автомобили-самоделки из СССР: приход стеклопластика

Шестидесятые — самый яркий этап истории советского движения «самавто». Такие машины, как КД (он же Спорт‑900) не стыдно было поставить и на стенд международного автосалона!

О первых советских самодельных «гран-туризмо» — порой они были фанерными, но все равно ездили! — мы рассказали в этой публикации. Но умельцы освоили новый и очень удобный для автомобилей домашней выделки материал.

Синтетическая эпоха

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Технические требования 1965 года к самоделкам принципиально не изменились, только к мощности 20–25 л.с. на тонну добавили ограничение по рабочему объему двигателя 0,9 л, то есть — максимум от Запорожца.

Тем временем весь мир увлёкся новыми синтетическими материалами (как писали в СССР, продуктами «большой химии»), в том числе пригодными для постройки автомобильных кузовов — прочных и не подверженных коррозии.

Среди самых известных пластиковых моделей тех лет — Chevrolet Corvette, восточногерманский Zwickau — позднее Trabant. Из стеклопластика сделали кузова и нескольких десятков украинских микроавтобусов Старт на базе 21‑й Волги.

Один из самых элегантных автомобилей 1960‑х — купе ГТЩ, построенное на узлах ГАЗ‑21 братьями Щербиниными.

Выклеивать стеклопластиковые панели даже сложной формы в кустарных условиях было относительно несложно. Кузов обычно монтировали на пространственную конструкцию, сваренную из стальных профилей. При определенном упорстве, таланте и умении автомобиль получался даже элегантным.

Что доказали, в частности, сотрудники НАМИ, впервые превратившие самодельный автомобиль еще и в мелкосерийный.

Идея носилась в воздухе: элегантные двухдверные модификации спортивного стиля Volkswagen Karmann Ghia и Renault Caravelle (Floride) серийно выпускали на базе массовых заднемоторных малолитражек. Чем наш ЗАЗ‑965 хуже?

Автомобиль КД (он же Спорт 900). Купе КД было тщательно проработано профессионалами, поэтому кузов имел сложную конструкцию.

Художник Эдуард Молчанов нарисовал необычное для советского автопрома приземистое двухдверное купе. Пространственная рама из стальных профилей была интегрирована в кузов сложной формы. Узлы и агрегаты применили от ЗАЗ‑965. Автомобиль под именем КД (его еще называли Спорт‑900) не стыдно было поставить и на стенд международного автосалона. В 1963–1969 годах сделали не менее шести таких машин, немного отличающихся элементами декора.

Заднемоторный Гепард на узлах Запорожца построили в 1966–1968‑х годах в нескольких экземплярах.

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Примерно по такой же схеме в 1966–1968 годах в Ярославле построили несколько машин Гепард. Автомобили тоже хорошо выглядели, но, в отличие от КД, являлись более практичными — четырехместными. Узлы и агрегаты, опять же, заимствовали у Запорожца.

В 1965 году в СССР официально насчитывалось уже около 1000 самоделок. Увлечение приобрело масштабный характер. Самодельщики набрались сил и опыта и все смелее работали не только над оригинальными кузовами, но и над иными элементами конструкции.

Впереди был расцвет частного автопрома. О нем расскажем скоро — заходите чаще!

Автомобили-самоделки из СССР: приход стеклопластика Шестидесятые — самый яркий этап истории советского движения «самавто». Такие машины, как КД (он же Спорт‑900) не стыдно было поставить и на стенд международного автосалона! Автомобили-самоделки из СССР: приход стеклопластика

Фото: из архива автора