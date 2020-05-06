Автомобили-самоделки из СССР: фанера и движок от Запорожца

В сараях и подвалах, где обитал советский автомобильный андеграунд, делали «на коленке» даже моторы.

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Глядя на старые фото и вспоминая, как всё было, поражаешься, сколько сил, энергии, таланта вложены в эти диковинные машины! По аналогии с популярной некогда телепередачей, посвященной творениям самодеятельных конструкторов, «Это вы можете» приходится согласиться: мы — нынешние — подобного уже не можем. По крайней мере, не в таких масштабах.

Правда, те, советские умельцы, как писали некогда в учебниках, творили «в определенных исторических условиях». Но ведь именно они сделали в СССР едва ли не первую работоспособную гидропневматическую подвеску и даже вариатор, кузова с деталями из алюминия и двери гильотинного типа. На самодельных машинах впервые в Союзе использовали вклеенные стекла и независимые задние подвески. А какое было пиршество дизайна! Особенно на фоне однообразного и бесхитростного советского автопрома. И ведь делали всё это в сараях и подвалах, а иногда и в городских квартирах!

Фанерный рай

Истоки отечественного движения самодельщиков уходят в далекие дореволюционные времена. Уже в начале ХХ столетия «кустари-одиночки с мотором» пытались воплощать в жизнь мечты об автомобиле, пока еще совсем недоступном для каждого. Автомобильная самодеятельность существовала даже в совсем не сытые и не спокойные 1930‑е. А в 1950‑е начался бурный подъем.

Одна из первых советских самоделок — «гран-туризмо» некоего Иванова на шасси ГАЗ-А, датируемое 1937 годом.

Типичная советская самоделка стиля 1950–1960‑х годов. Тут уж было не до эстетики и прорывной техники. Главное — ездит!

Для умельцев разных профессий — инженеров, художников, сантехников, студентов — строительство автомобиля стало способом самореализации. Им хотелось сделать то, чего в Союзе нельзя было купить. Так появилось несколько направлений движения «самавто». Некоторые строили семейные минивэны для путешествий, иные — внедорожники всех сортов и видов, включая амфибии. Были даже репликары, стилизованные под ретро. Но очень большой процент самодельщиков тяготел к спортивным или, если угодно, автомобилям класса «гран-туризмо». Вот на них мы и сфокусируемся.

Уникальный Труд А. Кучеренко с металлическим кузовом и самодельным двигателем, 1966 год.

Эскиз художника НАМИ Эдуарда Молчанова, один из немногих его рисунков, воплощенных в жизнь.

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Кстати, такие автомобили строили еще в 1930‑е годы. Один из них — купе на шасси ГАЗ-А. Работу приписывают ленинградскому летчику Иванову. Он не просто построил оригинальный элегантный кузов с хорошо проработанными деталями, но и удлинил стандартную базу ГАЗ-А. Из чего был сделан кузов этого купе — достоверно не известно. Подозреваю, что из фанеры.

Фанера, покрытая олифой или шпоном с казеиновым клеем, стала основным материалом и для самоделок 1950‑х годов. Для рамы или пространственного силового каркаса использовали всё, что могли найти: стальные уголки, швеллеры, обрезки водопроводных труб. Кстати, с точки зрения коррозии, такие машины были долговечны.

Подвески кроили с использованием мотоциклетных пружин, иногда — рессор, установленных поперечно. Двигатели брали от мотоциклов. С середины 1950‑х все чаще использовали узлы и агрегаты серпуховских мотоколясок, позже — первого Запорожца. Что во многом определило заднемоторную компоновку большинства ранних самоделок.

Автомобиль КД (он же Спорт 900) не стыдно было бы выставить на международном автосалоне начала 1960‑х. Купе КД было тщательно проработано профессионалами, поэтому кузов имел сложную конструкцию.

Поскольку движение самодельшиков ширилось, в 1959 году появился первый регламент, предписывающий, в частности, строить автомобили не длиннее 3500 мм, мощностью 20–25 л.с. на тонну массы. То есть, формально выше запорожского 27‑сильного двигателя «прыгнуть» было нельзя. Для получения номеров и, соответственно, допуска на дороги надо было представить машину комиссиям ДОАМ (Добровольное общество автомотолюбителей), которые, к слову, были в общем дружелюбны.

Купе Эльбрус‑1 1962 года сделали на Нальчикском авторемонтном заводе. Вероятно, это одна из первых самоделок с двигателем ГАЗ‑21.

Заднемоторный Гепард на узлах Запорожца построили в 1966–1968‑х годах в нескольких экземплярах.

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Конечно, фанера — не самый подходящий для изящных форм материал. Самые смелые отваживались на применение стали. Ходила шутка, что такие машины сделаны из стука. Кстати, помимо самодельных гибочных приспособлений и киянок отважные умельцы использовали штамповку… с помощью взрыва. Для вытяжки крупной детали один такой храбрец соорудил матрицу из песка и с помощью нехитрого приспособления дистанционно (для безопасности!) стрельнул в металл одновременно из двух охотничьих ружей.

Сколько же надо было труда, чтобы аккуратно сделать капот автомобиля 1964 года с символическим именем Труд из 57 (!) фрагментов собранного на свалке металла! Кроме того, на этом автомобиле стоял и самодельный трехцилиндровый мотор.

Работа не только над оригинальным кузовом, но и над «начинкой» стала тенденцией следующего — самого яркого этапа истории советского движения «самавто». В этот период умельцы освоили новый и очень удобный для автомобилей домашней выделки материал. О нем расскажем скоро — заходите чаще!