Органайзер для багажника из подручных средств — идея читателя — журнал За рулем

Органайзер для багажника из подручных средств — идея читателя

В грузовом седане поместится все, что нужно.

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У седана Ford Focus 3 неудобный штатный органайзер в багажнике. Поэтому из дверных наличников я сделал легкосъемный короб, в который помещается уйма полезных вещей.

Затем продолжил модернизацию грузового отделения. Раскроил кожзаменитель так, чтобы получились три полотнища, закрывающие спинку сиденья и две боковины. Крепятся они к обивкам при помощи пришитых отрезков «липучек».

А. Матявин, Нижегородская область


Приз автору совета — набор автомобилиста «Техосмотр‑2» Airline.

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Фото: А. Матявин

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Отзывы о Ford Focus (3)

Ford 2007 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив — 9,5 литров ...

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