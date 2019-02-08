В грузовом седане поместится все, что нужно.

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У седана Ford Focus 3 неудобный штатный органайзер в багажнике. Поэтому из дверных наличников я сделал легкосъемный короб, в который помещается уйма полезных вещей.

Затем продолжил модернизацию грузового отделения. Раскроил кожзаменитель так, чтобы получились три полотнища, закрывающие спинку сиденья и две боковины. Крепятся они к обивкам при помощи пришитых отрезков «липучек».

А. Матявин, Нижегородская область

Приз автору совета — набор автомобилиста «Техосмотр‑2» Airline.

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А так можно изготовить усилитель для сигнала автозапуска.

Фото: А. Матявин