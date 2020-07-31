Материалы по теме14 заблуждений о ГБО: вам стоит их узнать
- Оцените годовой пробег. Если он превышает 30 тысяч километров, то установка ГБО имеет смысл.
- Однако следует оговориться: переводите машину на газ, только если собираетесь пользоваться ею долго, а не пару-тройку лет.
- Наименьшая отдача и, следовательно, выгода — при переводе на газ небольших городских машин и дизельных двигателей. При незначительной экономии багажник станет гораздо менее вместительным.
- Выбирая ГБО, лучше отдать предпочтение сжатому природному газу (метану), которого в России очень много. Пропан-бутан и дефицитнее, и дороже (25 рублей за литр против 17 рублей за куб метана). И пусть вас не пугает высокая стоимость ГБО для метана (около 80 тысяч рублей) по сравнению с ценой ГБО для пропан-бутана (40 тысяч рублей).
- ГБО требует регулярного обслуживания, что увеличивает расходы на сервис.
- Газ несколько уменьшает ресурс двигателя. Особая нагрузка приходится на выпускные клапаны, которые начинают сильнее нагреваться. При этом сроки замены масла увеличиваются, ведь в него не попадают нагар и шлам.
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- О финансовой поддержке желающих перевести свои автомобили на газ вы можете узнать здесь.
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