Надо ли вам ставить ГБО — рекомендации экспертов «За рулем» — журнал За рулем

Надо ли вам ставить ГБО — рекомендации экспертов «За рулем»

Задумались о переводе автомобиля на газ, когда правительство решило покрыть часть расходов по установке ГБО? У нас есть несколько важных замечаний, которые помогут вам принять взвешенное решение.

Материалы по теме
14 заблуждений о ГБО: вам стоит их узнать

  • Оцените годовой пробег. Если он превышает 30 тысяч километров, то установка ГБО имеет смысл.
  • Однако следует оговориться: переводите машину на газ, только если собираетесь пользоваться ею долго, а не пару-тройку лет.
  • Наименьшая отдача и, следовательно, выгода — при переводе на газ небольших городских машин и дизельных двигателей. При незначительной экономии багажник станет гораздо менее вместительным.
  • Выбирая ГБО, лучше отдать предпочтение сжатому природному газу (метану), которого в России очень много. Пропан-бутан и дефицитнее, и дороже (25 рублей за литр против 17 рублей за куб метана). И пусть вас не пугает высокая стоимость ГБО для метана (около 80 тысяч рублей) по сравнению с ценой ГБО для пропан-бутана (40 тысяч рублей).

  • ГБО требует регулярного обслуживания, что увеличивает расходы на сервис.
  • Газ несколько уменьшает ресурс двигателя. Особая нагрузка приходится на выпускные клапаны, которые начинают сильнее нагреваться. При этом сроки замены масла увеличиваются, ведь в него не попадают нагар и шлам.

Еще больше советов и ответов на часто задаваемые вопросы о ГБО вы найдете в августовском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Фото: depositphotos.com

176
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
2:—1
Читать комментарии
Загрузка...