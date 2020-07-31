Новый Santa Fe: и где здесь кнопка Автопилот?

«Корейцы» давно считаются неубиваемыми машинами. Это правда. Но еще и простыми. А это ошибка. В качестве примера — кроссовер Hyundai Santa Fe. И в нем 29 систем, чтобы вам было проще, легче и приятнее ездить. Мы изучили все.