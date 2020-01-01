В программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ пока включили 27 регионов, но планируют распространить ее на всю страну. Правда, тогда потребуется больше денег из бюджета.

Программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ могут расширить на всю страну, рассказал в интервью «Российской газете» замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

«Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа», — отметил он.

Напомним, по этой программе до двух третей переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта финансирует государство и еще 30% «Газпром». Таким образом, автовладельцу переоборудование обойдется всего в 5% от стоимости.

Инюцын привел пример: таксист в день заправляет машину на 1,5 тысячи рублей, после перевода на газ сумма снизится до 500–600 рублей, то есть чистая экономия составит тысячу рублей.

Кроме того, Минэнерго обсуждает с региональными властями такие меры стимулирования перехода на газ, как бесплатная парковка, транзит большегрузного транспорта на газе через города в любое время суток и послабление по налогам.

Чиновник отметил, что переводить на газ все-таки выгодно те машины, которые много ездят. Сельскохозяйственный транспорт переводить нецелесообразно, так как комбайн или трактор работают сезонно, быстро такие вложения не окупятся. При этом производителям сельскохозяйственных товаров целесообразно переводить на газ легкий коммерческий транспорт, который возит готовую продукцию с полей и ферм.

В настоящее время 60–65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, которые в итоге и вошли в программу развития. Вначале года заправок природным газом в стране насчитывалось всего 500 штук. Но Минэнерго планирует ежегодно строить от 100 до 120 таких объектов.

Переводить предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта на более чистые, экологические решения подталкивал еще в феврале прошлого года президент Владимир Путин, полагая, что помочь в этом должен бизнес.

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