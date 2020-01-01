Очень дельные советы от профессионального гонщика

Гоняют ли гонщики в обычной жизни? Применим ли их опыт на дорогах общего пользования? Каким правилам нужно следовать, а какими можно пренебречь? Рассказывает профессиональный пилот Владимир Шешенин.

Досье

Имя: Владимир Шешенин

Возраст: 31

Город: Екатеринбург

Должность: пилот команды LADA Sport ROSNEFT

Личный автомобиль: Лада Веста Спорт

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Владимир спокойный и очень приветливый парень. В начале «нулевых» он начинал в картинге и Lada Revolution и со временем добился больших успехов в российском ралли, ралли-кроссе и кольцевых гонках.

В 2020 году Владимир защищает цвета заводской команды АВТОВАЗа на новой Lada Granta «Туринг Лайт». А в перерывах между этапами делится водительским опытом с читателями «За рулем».

Своя машина у меня — Vesta Sport. Если нужно быстро доехать, то прибавляю, и получается чуть быстрее, чем у остальных. Но сейчас везде стоят камеры, и нигде особо не разгонишься. Поэтому в городе я обычно еду в потоке. Чуть меньше 80 км/ч на круизе — и вперед.

Из гоночного опыта в обычной жизни пригождаются зимние старты. Когда нужна тонкая работа сцепления и газа, и нужно уехать быстрее, чем остальные.

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Стараюсь как можно быстрее избавляться от плохих воспоминаний. Сейчас не могу вспомнить ни одного негативного эпизода из гонок — мне это не нужно. Произошло плохое — сделал выводы и забыл. Как у Газманова в песне, запавшей с детства в память: а я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни… отправляю куда подальше.

Ты остановишься там, где хочешь, если сильно нажмешь на тормоз вначале. Любая практика по экстренному летнему торможению должна учить, что в первой фазе торможения нужно сильно нажать на педаль — и при этом не передержать, чтобы колесо не заблокировалось.

В штатных ситуациях тормозить нужно максимально плавно, минимизируя любые нагрузки, чтобы ни у кого из твоих попутчиков голова не отпала.

Главное при торможении на мокром асфальте — выбирать асфальт, который не блестит. Если блестит, значит, вода в этом месте не уходит в абразив. Пленка воды создает эффект аквапланирования, машина на таком покрытии очень плохо останавливается.

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Самое коварное покрытие для торможения — гравий. Он бывает разный — мелкий, крупный, с грязью… Когда попадается тот, у которого частицы, как шарики, ты очень сильно скользишь. В такой ситуации сложно рассчитать момент начала торможения и его прогресс.

Обгон займет минимум времени, если ты подготовишь двигатель — выведешь его на обороты максимального момента. На Ладе, например, для обгона на трассе самая ходовая передача — третья.

Расстояние до автомобиля, который ты собираешься обогнать, должно быть достаточным, чтобы начать останавливаться вместе с ним, если случится что-то непредвиденное.

Прежде чем обгонять, убедись, что перед тобой просматриваемая прямая — без трамплинов, перепадов высот, поворотов и встречных машин.

Важно быть уверенным, что впереди автомобиля, который ты собрался обгонять, никого нет и тебе хватит места для завершения маневра.

Когда заканчиваешь обгон, нужно, чтобы твоя машина находилась хотя бы на полкорпуса впереди обгоняемой. Тогда, если возникнет экстренная ситуация и тебе нужно будет тормозить, у человека сзади будет время, чтобы среагировать.

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Если обгон пошел не по плану и ты не успеваешь вернуться на полосу, нужно поворотником показать встречным, что заканчиваешь маневр, и просто пытаться сделать это как можно скорее. Тебя поймут — люди не дураки, у всех это случается. И никаких резких движений рулем — часто люди совершают необдуманные движения, их разбалтывает и выносит на встречку.

В борьбе со сносом или заносом привод, как ни странно, решающего значения не имеет. Многое зависит от развесовки автомобиля. И работы рулем и газом.

Когда едешь в гонке, скользишь постоянно. Ты всегда на пределе, и это не является для тебя чем-то внезапным. В гонке — проще. А в обычной жизни, если у тебя пошел срыв одной из осей, всё зависит от моторики. Если ты развивал навыки контраварийного вождения, она сработает и вестибулярный аппарат даст сигнал мозгу, что делать с руками. Если нет, то, скорее всего, у тебя ничего не получится, ты потеряешься. Поэтому до этого лучше не доводить — проедь чуть помедленнее, особенно если покрытие плохое. Делай небольшой запас, и не будет никаких проблем.

В межсезонье особенно важно все делать заранее — и тормозить, и маневрировать. Большинство аварий случается потому, что люди переоценивают свои возможности в эти периоды.

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У всех разный уровень, нужно всегда помнить об этом. Кто-то только начал ездить, кто-то ездит давно — независимо от этого нужно уважать друг друга и быть терпеливыми.

Есть вещи, которые говорят о взаимопонимании и взаимоуважении на дорогах. Например, я осуждающе отношусь к тем, кто медленно едет в левом ряду при свободном правом. И терпеть не могу, когда две машины движутся рядом, не давая дороги.

Все, что написано в ПДД — очень важно. Проблема иногда в том, что знаки противоречат здравому смыслу. Это случается и вызывает много вопросов. Но нет ни одного правила, которым обычному водителю можно было бы каким-то образом пренебречь.

Машину нужно содержать в нормальном техническом состоянии. Это важно и в гонках, и на дороге. Если что-то сломается, ты подвергнешь опасности не только себя, но и других участников движения.

Практика — это самое главное. Ездить нужно каждый день. Если ты делаешь это один раз в год, то, может быть, лучше кого-то попросить, чтобы тебе помогли добраться. Когда я долго не езжу на какой-то машине — например, на грузовике — я не могу, несмотря на весь опыт, сразу сесть в него и понестись. Нужно время, чтобы почувствовать габариты, тормоза, ускорение, руль, поведение на покрытии. Все исходит из того, насколько ты нашел общий язык с автомобилем, насколько спокойно себя чувствуешь в нем. Чем меньше отвлекаешься на управление, тем больше можешь обратить внимание на то, что происходит вокруг — на другие автомобили, знаки, светофоры и людей, перебегающих дорогу.

Наблюдать за выступлениями Владимира Шешенина в гонках можно во время трансляций этапов Российской кольцевой гоночной серии на канале «Матч», на официальном сайте СМП РСКГ, на Youtube-канале SMP Racing, а также посмотрев отчеты с соревнований на Youtube-канале LADA.

Незадолго до начала сезона гоночная Веста поработала в такси.

Фото: Владимир Миро/LADA Sport ROSNEFT.