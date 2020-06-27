Полный улет: гоночная Vesta работает в такси — журнал За рулем

Полный улет: гоночная Vesta работает в такси

Что вы скажете, если вместо обычного такси к вам приедет гоночный болид?

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АВТОВАЗ и команда LADA Sport ROSNEFT, принимающая участие в чемпионате по кольцевым гонкам РСКГ, опубликовали ролик, в котором пилот Кирилл Ладыгин работает таксистом в Тольятти. Только вместо обычного дорожного автомобиля Кирилл использовал гоночную Lada Vesta 1.6T класса «Супер-продакшн», турбированный двигатель которой развивает 255 л.с.

К слову, «боевая» Веста Ладыгина еще мощнее: в российском чемпионате пилот выступает по классу «Туринг», где применяется 350-сильная Lada Vesta Sport TCR, однако пассажирам Кирилла явно было достаточно и ощущений, которые дарит «младшая» Vesta 1.6T.

«Мы вынашивали идею этого видео года два, если не больше. И всегда что-то шло не так: то машин нет на базе, то пилотов, то времени... И вот, всё срослось — мы устроили турбовую Весту на денек в такси», — рассказал видеограф Игорь Макаров, команда которого сняла это видео.

В финале видео гоночная команда сообщает, что скучает по гонкам. Что ж, скучать осталось совсем недолго: первый этап сезона пройдет 11 и 12 июля на автодроме «Смоленское Кольцо». Транслировать гонки будут Youtube-канал СМП РСКГ и телеканал «Матч».

Видео: Youtube, канал LADA
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Отзывы о LADA Vesta (27)

LADA 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

2019 г.в. Нормальное авто. За год катания, кроме ТО, никаких поездок в сервис. Хотя, имея опыт владения нашим автомобилем ждал, что что-то отвалится или перестанет работать. Причем, авто использовалось также в такси.

Недостатки:

Загрязняется пространство под капотом. Вероятно, нет достаточной плотности закрытия или неудачный уплотнитель. Других заметных косяков пока не выявлено.

Комментарий:

По сравнению с той же ВАЗ 21124 это небо и земля. Комфортнее, быстрее, вместительнее, безопаснее. В общем, зависит от того, с чем сравнивать. Тем, кто проездил на иномарках С класса естественно не стоит на ВАЗ пересаживаться.

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