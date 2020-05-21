Раллийный ВАЗ-2101 из 70-х на треке сегодня: хорошо едет

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут Захотите купить модель на вторичке, имейте в виду: гнаться за рестайлинговой версией нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. 3 варианта покупки авто и одна хитрость, чтобы сэкономить Можно ли всерьез рассматривать потребительский заем как альтернативу автокредиту? Стоит ли копить на машину? И знаете ли вы, почему автосалонам не интересны люди с деньгами на руках? Турбомоторы: глушить сразу или дать остыть? Мнения экспертов Двигатели с наддувом нельзя глушить сразу — им надо дать поработать минуту-другую на минимальных оборотах холостого хода, чтобы остыл турбокомпрессор. Это утверждение пришло из конца прошлого века. Справедливо ли оно сегодня? Нет! Если, конечно, производитель не сэкономил, а такие примеры тоже есть.