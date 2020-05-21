Сегодня, в 18:20 Раллийный ВАЗ-2101 из 70-х на треке сегодня: хорошо едет Такие автомобили в дебютном ралли-марафоне Tour d'Europe победили тремя экипажами.
Собранную на АВТОВАЗе точную копию ВАЗ-2101 Ралли 1971 года испытал современный гонщик, пилот заводской команды Lada Sport в кольцевых автогонках Кирилл Ладыгин. Стас Березий, ведущий канала «На заводе», опубликовавшего ролик, принял в испытаниях участие в качестве штурмана. Такие автомобили выходили на гоночные трассы в начале 1970-х, а в дебютном ралли-марафоне Tour d'Europe позволили советской команде взять серебряный кубок за победу тремя экипажами.
В видео раскрываются и другие подробности. Среди приведенных технических особенностей автомобиля — карбюраторы Weber, два бензобака, оригинальные штурманские приборы, каркас безопасности. А как чувствует себя за рулем такого автомобиля современный гонщик? Конечно, Кирилл Ладыгин привык к совершенно другой технике, но в его личном автопарке есть классический ВАЗ, а в спортивной карьере был достаточно продолжительный раллийный период.
Благодаря новому видео о раллийной «классике» подтвердились и уже звучавшие ранее предположения: вскоре светло-голубой раллийный ВАЗ-2101 фанаты автоспорта смогут увидеть в нескольких исторических ралли.
Реплику раллийной «единички» спортивное подразделение Lada Sport представило в апреле, в преддверии 50-летнего юбилея серийного производства модели ВАЗ-2101. Фото: скриншот YouTube, канал « На заводе »
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