Lada Sport построила 165-сильную Гранту для гонок

Дата старта сезона пока не объявлена, но пилоты активно готовятся — теперь есть, на чем это делать!

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Заводская команда АВТОВАЗа LADA Sport ROSNEFT, принимающая участие в кольцевых гонках российского чемпионата СМП РСКГ, решила вернуться в класс «Туринг-Лайт». В последний раз вазовская команда участвовала в этом классе в сезонах 2015 и 2016 годов и оба раза добивалась победы. Новая Lada Granta была построена с учетом полученного тогда опыта, а также наработок, использованных в Грантах младшего класса «S1600».

У хэтчбека кузов с облегченным каркасом безопасности, пластиковыми капотом, крышкой багажника и стеклами (кроме лобового и водительского), а под капотом машины — 1,6-литровым двигатель с мощностью около 165 л.с. С коробкой передач в команде определятся на ближайших тестах: можно поставить прошлогоднюю синхронизированную трансмиссию, а можно — более скорострельную кулачковую, но тогда по регламенту соревнований автомобиль будет дозагружен балластом.

Подвеска, в отличие от машин более простого класса «S1600», — по-настоящему гоночная, на сферических шарнирах, с новыми амортизаторами, настраивающимися в широком диапазоне. Колеса — 15-дюймовые, позволяющие установить более производительные тормоза. Регламентом предписано два типа шин — слик и дождевые.

Дата старта сезона пока не объявлена, но пилоты активно готовятся к первым гонкам. Российский бренд в классе «Туринг-Лайт» будут представлять Владимир Шешенин (в прошлом сезоне выступал в «S1600») и перешедший из картинга Леонид Панфилов. Ранее трансляции заездов СМП РСКГ вели телеканалы «Матч» и «Арена».

А пилот самого мощного класса «Туринг», выступающий на автомобиле Lada Vesta TCR Кирилл Ладыгин, в ожидании старта нового сезона протестировал раллийную ВАЗ-2101 1971 года.

Видео: Youtube, канал LADA