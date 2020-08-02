Машина не едет "на все деньги"... — 7 самых очевидных причин — журнал За рулем

Машина не едет "на все деньги"... — 7 самых очевидных причин

Максимальная скорость — технологический запас машины. Выжимать ее на дорогах общего пользования неразумно и опасно. Но нам важно знать, что этот запас у нас есть, а если его нет, то в чем причина.

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Примерно полвека назад ездить со скоростью, например, 130 км/ч, которая сегодня возможна на автомагистралях, могли далеко не все машины. Но даже некоторые современные автомобили могут не развить достаточную скорость, если:

  • этого не позволяют погодные условия — встречный ветер, дождь и высокое атмосферное давление;
  • автомобиль едет по неровной дороге или в горку;
  • нарушена аэродинамика машины (торчащие антенны, багажник на крыше, открытые окна и даже налипшая на кузов грязь);

  • спущены шины или нарушен угол установки колес;
  • тормозные колодки прихватывают диск или трутся о барабан;
  • в бак залито некачественное топливо, да еще и не с тем октановым числом;
  • автомобиль перегружен.
Если сомневаетесь в исправности своего автомобиля, то лучше всего загнать его на стенд с беговыми барабанами. Узнаете и максимальную мощность, и расход топлива, и многое другое.

Все факторы, влияющие на скорость автомобиля, а также их объяснения читайте в августовском номере журнала «За рулем» (уже в продаже).

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