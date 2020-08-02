Материалы по темеСравнили расход машин по паспорту и в жизни: экспертиза «За рулем»
Примерно полвека назад ездить со скоростью, например, 130 км/ч, которая сегодня возможна на автомагистралях, могли далеко не все машины. Но даже некоторые современные автомобили могут не развить достаточную скорость, если:
- этого не позволяют погодные условия — встречный ветер, дождь и высокое атмосферное давление;
- автомобиль едет по неровной дороге или в горку;
- нарушена аэродинамика машины (торчащие антенны, багажник на крыше, открытые окна и даже налипшая на кузов грязь);
- спущены шины или нарушен угол установки колес;
- тормозные колодки прихватывают диск или трутся о барабан;
- в бак залито некачественное топливо, да еще и не с тем октановым числом;
- автомобиль перегружен.
Если сомневаетесь в исправности своего автомобиля, то лучше всего загнать его на стенд с беговыми барабанами. Узнаете и максимальную мощность, и расход топлива, и многое другое.
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