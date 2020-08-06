Тест самого доступного BMW

Помню баварскую «копейку» и Mercedes-Benz CLA первых поколений: «входной билет» в мир европейского премиума подразумевал скудно отделанные сиденья, ручной ­кондиционер и неказистый пластик. Теперь у BMW за два миллиона передний привод, три цилиндра и робот.

Кто разрушил храм?

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Передний привод, три цилиндра поперёк моторного отсека и робот-преселектив. Это уже тренд. Перебравшаяся в третьем поколении на переднеприводную платформу UKL «копейка» до России пока не добралась, но у нас успели поторговать компактвэном Active Tourer, представлены BMW X1 и Х2 с теми же корнями. Привыкайте.

Баварские инженеры — волшебники, но в рамках бюджета чудеса бывают лишь в ограниченном объёме. Маленькое гран-купе едет по переднеприводным канонам правильно, хотя и без изысков. Охотно реагирует на повороты шикарной М‑баранки с обогревом, минимально кренится, а при переборе скорости мягко плывёт наружу виража.

BMW 218i Gran Coupe. Цена в России от 2 090 000 р. Цвет тестовой машины — как у городских автобусов. Я окрестил её «московским транспортом».

Странно, что шины Bridgestone Turanza T005 фантастически рано начинают голосить. Сто сорок сил под капотом — не та мощь, чтобы заправлять BMW в повороты, как в последний раз. Так с чего бы им жаловаться на жизнь? Можно было бы простить такой характер за хороший держак посуху. Но выпало прокатиться после дождя, и в повороте я чуть не причалил в бочину трамваю. Совершенно неожиданно «двушка» при повёрнутых колёсах решила, что ей милее ехать прямо. Видимо, увидела в окрашенном в тот же цвет вагоне родственную душу.

Сзади не заходить

Воздушности, присущей старшим Gran Coupe из Мюнхена, «двушка» лишена. В профиль она, скорее, Gran Turismo — как слегка тяжеловесные лифтбеки третьей и шестой серий. Виданное ли дело: на В‑классе 18‑дюймовые колёса выглядят маломерками!

И лучше бы автомобиль действительно выпустили под литерами GT. Глядишь, и объединили бы крышку багажника с задним стеклом. А то объём под ней неплохой (430 л), но в узкий проём мало что из крупной поклажи пропихнёшь. А вот длинномеры — запросто. Спинка сиденья складывается тремя частями и открывает объёмный лаз.

Непонятна экономия на регулировке поясничного упора у навороченных сидений. Сзади усядутся двое взрослых. Их обделили атрибутами комфорта, но не удобством посадки.

На втором ряду — на удивление! — отнюдь не камера пыток. В Мерседесе CLA я не могу сложиться под заниженную линию крыши. А в BMW даже не ударился головой. Для коленей предусмотрены эргономичные выемки в передних сиденьях: если бы вместо жёсткого пластика использовали мягкий материал, было бы ещё лучше. Обогрева задних сидений нет. И потолочных ручек. В дверях выемки хваткие, но держаться за них не очень удобно.

Потолок — область тотальной экономии. Ручек нет и спереди, противосолнечные козырьки сделаны из неприятного на ощупь пластика, плафон при нажатии гуляет. Где-то ведь «бюджетность» должна была всплыть в полный рост. Но при этом — двухзонный «климат», круиз-контроль (не активный в полной мере, но при нажатии клавиши уменьшения скорости задействует тормоза), а LED-фары — адаптивные, с функцией неослепляющего дальнего света.

Звуковое оповещение

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За рулём я сразу начал комплексовать. Вроде и похудел сильно за последний год, а «бока» сиденья как-то нескромно давят на тело. Только ближе к дому понял: на недорогом BMW регулируется ширина валиков боковой поддержки. В сочетании с выдвижной опорой для бёдер — почти шикарно. «Почти» — потому что экономить на настройке поясничного упора негоже.

Три цилиндра звучат не ахти, а непрогретые — вдвойне. Безрамочные двери, породисто приопускающие стекло, когда их открываешь, захлопываются с грохотом. Но набираю скорость — и картина меняется. В голосе трёх цилиндров появляются благородные нотки. В негромком шумовом ансамбле на скорости солируют шины.

Спортрежим заметно обостряет реакции на газ и отключает ненавистный старт-стоп. Да и 140 турбо-лошадей на полторы тонны без пришпоривания не галопируют.

Нынешние интерьеры BMW — на любителя. При трёх слотах USB-C не забыли оставить один классический USB.

Приборы — одна из немногих деталей, которые навевают хоть какие-то ассоциации с классикой. За тонированным стеклом — «живые» стрелки, хороши шкалы спидометра и тахометра. Серебристые клавиши блока микроклимата стоят неровно и отличаются по тону. Но это же не Лада Гранта! Номерные кнопки управления музыкой можно нажимать по-старинке или виртуальным прикосновением.

В доступе отказано?

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Наиболее доступный BMW 218i Gran Coupe стоит 2 090 000 рублей. Тестовая машина с некоторым количеством опций — на 450 тысяч больше.

Mercedes-Benz CLA дороже, хотя, прописавшись в московском каршеринге, он опустился до имиджа Соляриса-такси. Топовые Toyota Corolla и Volkswagen Jetta переваливают за 1,8 млн рублей. При таком раскладе доплата за премиум-бренд укладывается в 10–20% — вполне разумно.

На пути Gran Coupe мне видится совсем другое препятствие. За те же 2,1–2,5 миллиона отдают паркетники Х1 и Х2 с тем же трёхцилиндровым мотором и роботом. Они медленнее, но — кроссоверы! И этот ­аргумент зачастую перевешивает.

Захлопнув безрамочную грохочущую дверь, я вдруг подумал, что Gran Coupe способен очаровать. Не надо ­подходить к нему с традиционными ­мерками. Это машина для тех, у кого BMW никогда не было. Они выбирают Gran Coupe не как нечто особенное из линейки BMW, а просто как автомобиль из ряда других, схожих по характеристикам моделей. Такой подход сейчас и в моде, а я от неё, видимо, отстал.

У Gran Coupe непривычные для BMW пропорции: короткий капот из-за поперечного расположения мотора и ультракороткая корма. Под защитой я намерил приемлемые для горожанина 150 мм. Проблема в другом: жизнь осложняет красивый и неудобно «разлапистый» обвес.

Ярко, модно, молодёжно. И относительно доступно Бюджетность не скрыть

BMW 218i Gran Coupe Длина / ширина / высота / база 4526 / 1800 / 1420 / 2670 мм

Снаряжённая / полная масса 1450 / 1905 кг

Объём багажника 430 л

Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 1499 см³; 103 кВт / 140 л. с. при 4600–6500 об/мин; 220 Н·м при 1480–4200 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 8,7 с

Максимальная скорость 213 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,2 / 5,2 / 5,9 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; Р7