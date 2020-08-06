Тест самого доступного BMW

Кто разрушил храм?
Передний привод, три цилиндра поперёк моторного отсека и робот-преселектив. Это уже тренд. Перебравшаяся в третьем поколении на переднеприводную платформу UKL «копейка» до России пока не добралась, но у нас успели поторговать компактвэном Active Tourer, представлены BMW X1 и Х2 с теми же корнями. Привыкайте.
Баварские инженеры — волшебники, но в рамках бюджета чудеса бывают лишь в ограниченном объёме. Маленькое гран-купе едет по переднеприводным канонам правильно, хотя и без изысков. Охотно реагирует на повороты шикарной М‑баранки с обогревом, минимально кренится, а при переборе скорости мягко плывёт наружу виража.
Странно, что шины Bridgestone Turanza T005 фантастически рано начинают голосить. Сто сорок сил под капотом — не та мощь, чтобы заправлять BMW в повороты, как в последний раз. Так с чего бы им жаловаться на жизнь? Можно было бы простить такой характер за хороший держак посуху. Но выпало прокатиться после дождя, и в повороте я чуть не причалил в бочину трамваю. Совершенно неожиданно «двушка» при повёрнутых колёсах решила, что ей милее ехать прямо. Видимо, увидела в окрашенном в тот же цвет вагоне родственную душу.
Сзади не заходить
Воздушности, присущей старшим Gran Coupe из Мюнхена, «двушка» лишена. В профиль она, скорее, Gran Turismo — как слегка тяжеловесные лифтбеки третьей и шестой серий. Виданное ли дело: на В‑классе 18‑дюймовые колёса выглядят маломерками!
И лучше бы автомобиль действительно выпустили под литерами GT. Глядишь, и объединили бы крышку багажника с задним стеклом. А то объём под ней неплохой (430 л), но в узкий проём мало что из крупной поклажи пропихнёшь. А вот длинномеры — запросто. Спинка сиденья складывается тремя частями и открывает объёмный лаз.
На втором ряду — на удивление! — отнюдь не камера пыток. В Мерседесе CLA я не могу сложиться под заниженную линию крыши. А в BMW даже не ударился головой. Для коленей предусмотрены эргономичные выемки в передних сиденьях: если бы вместо жёсткого пластика использовали мягкий материал, было бы ещё лучше. Обогрева задних сидений нет. И потолочных ручек. В дверях выемки хваткие, но держаться за них не очень удобно.
Потолок — область тотальной экономии. Ручек нет и спереди, противосолнечные козырьки сделаны из неприятного на ощупь пластика, плафон при нажатии гуляет. Где-то ведь «бюджетность» должна была всплыть в полный рост. Но при этом — двухзонный «климат», круиз-контроль (не активный в полной мере, но при нажатии клавиши уменьшения скорости задействует тормоза), а LED-фары — адаптивные, с функцией неослепляющего дальнего света.
Звуковое оповещение
За рулём я сразу начал комплексовать. Вроде и похудел сильно за последний год, а «бока» сиденья как-то нескромно давят на тело. Только ближе к дому понял: на недорогом BMW регулируется ширина валиков боковой поддержки. В сочетании с выдвижной опорой для бёдер — почти шикарно. «Почти» — потому что экономить на настройке поясничного упора негоже.
Три цилиндра звучат не ахти, а непрогретые — вдвойне. Безрамочные двери, породисто приопускающие стекло, когда их открываешь, захлопываются с грохотом. Но набираю скорость — и картина меняется. В голосе трёх цилиндров появляются благородные нотки. В негромком шумовом ансамбле на скорости солируют шины.
Спортрежим заметно обостряет реакции на газ и отключает ненавистный старт-стоп. Да и 140 турбо-лошадей на полторы тонны без пришпоривания не галопируют.
В доступе отказано?
Наиболее доступный BMW 218i Gran Coupe стоит 2 090 000 рублей. Тестовая машина с некоторым количеством опций — на 450 тысяч больше.
Mercedes-Benz CLA дороже, хотя, прописавшись в московском каршеринге, он опустился до имиджа Соляриса-такси. Топовые Toyota Corolla и Volkswagen Jetta переваливают за 1,8 млн рублей. При таком раскладе доплата за премиум-бренд укладывается в 10–20% — вполне разумно.
На пути Gran Coupe мне видится совсем другое препятствие. За те же 2,1–2,5 миллиона отдают паркетники Х1 и Х2 с тем же трёхцилиндровым мотором и роботом. Они медленнее, но — кроссоверы! И этот аргумент зачастую перевешивает.
Захлопнув безрамочную грохочущую дверь, я вдруг подумал, что Gran Coupe способен очаровать. Не надо подходить к нему с традиционными мерками. Это машина для тех, у кого BMW никогда не было. Они выбирают Gran Coupe не как нечто особенное из линейки BMW, а просто как автомобиль из ряда других, схожих по характеристикам моделей. Такой подход сейчас и в моде, а я от неё, видимо, отстал.
BMW 218i Gran Coupe
Длина / ширина / высота / база 4526 / 1800 / 1420 / 2670 мм