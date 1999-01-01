Нерожденные внедорожники ГАЗа: Аскет, Атаман и Ермак

Эти машины существовали только в виде прототипов — но очень интересных!

Автомобильные выставки конца девяностых вспоминаются сегодня с особым чувством. Сколько на них было отечественных новинок! Какие толпы любопытных эти новинки собирали!

Конечно, в подавляющем большинстве наши заводы выставляли прототипы, которые так и не пошли в серию. Зато какие бурные дискуссии они вызывали. Выглядело все это часто очень наивно, но уж больно интересно. И Горьковский автозавод внес в историю заметный и яркий вклад.

Полный привод из Горького

ГАЗ был в СССР пионером в создании и производстве легковых внедорожников.

ГАЗ‑61 ГАЗ‑64

Первым серийным стал ГАЗ‑61 1941 года с комфортабельным закрытым кузовом, 6‑цилиндровым 76‑сильным мотором, отключаемым передним приводом и без понижающей передачи. К сожалению, сделали менее 200 таких машин.

Та же трансмиссия, но с 4‑цилиндровым мотором рабочим объемом 3,3 л (50 л.с., позже 54 л.с.) стояла на ГАЗ‑64 , затем — на ГАЗ‑67. Он и стал первым массовым легковым внедорожником СССР. С 1942 по 1953 год выпустили 92 843 машины всех модификаций.

ГАЗ‑69 ГАЗ-М72

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Самый знаменитый горьковский полноприводный автомобиль — ГАЗ‑69 и его модификация ГАЗ‑69А. Внедорожники с 52‑сильным 4‑цилиндровым двигателем рабочим объемом 2,1 л, подключаемым передним приводом и понижающей передачей поставили на производство в 1952 году. В 1956‑м документацию и оснастку передали в Ульяновск.

Последним серийным легковым полноприводным автомобилем стал ГАЗ-М72. Усиленный комфортабельный кузов Победы сочетали с агрегатами, аналогичными применяемым на ГАЗ‑69. В 1955–1958 годах построили всего 4677 автомобилей.

Бурлаки на Волге

В 1999 году на Московском мотор-шоу ГАЗ выставил два новых внедорожника с залихватским в духе того времени именем Атаман. Один автомобиль был огромным, но с бесхитростным, хотя и гармоничным для внедорожника дизайном, второй — напротив, поражал неординарной и даже вызывающей стилистикой.

Но началась эта история еще в 1995‑м. Толчком послужило резкое снижение спроса на грузовики семейства ГАЗ‑3307. Что делать? Завод массово делал специально разработанные для этих «газонов» кабины. Тогда же ГАЗ доводил пикап на базе Волги — по имени ГАЗ‑2304 Бурлак. Тут-то и возникла идея сделать более дешевый пикап с кабиной грузовика и задним, как у Волги, приводом.

Аскет

Первый вариант пикапа ГАЗ‑2307 с массивным «телом», нависшим над волговскими колесами, выглядел неуклюже и комично.

ГАЗ‑2307 Аскет имел подвеску от Волги (спереди — независимую) и карбюраторный двигатель ЗМЗ‑4101 рабочим объемом 2,9 л (105 л.с.). Массивная машина, «нависающая» над небольшими колесами, выглядела комично. К этому пикапу явно просился полный привод, да и интерес публики к подобным автомобилям стремительно рос. Так и появился ГАЗ‑2308 с колесной формулой 4×4.

ГАЗ‑2309 — пикап с задним приводом и уже с иными подвесками, спереди — зависимой ­пружинной. На массивный пикап Атаман просто просился полный привод, и автомобиль его получил.

ГАЗ‑2308 получил новую раму с зависимыми подвесками со стабилизаторами поперечной устойчивости, спереди — пружинной, сзади — рессорной. Хотя существовал и вариант с пружинами сзади. При колесной базе 3100 мм (на 100 мм меньше, чем у ГАЗ‑3307) автомобиль имел снаряженную массу 1800 кг и рассчитан был на 800 кг груза. Предусмотрели и заднеприводную версию на той же новой раме и с иными подвесками — ГАЗ‑2309, но вариант со всеми ведущими казался перспективней.

Атаман

Пикап с двойной кабиной ГАЗ‑230812 Атаман.

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Для автомобиля с постоянным полным приводом создали новую раздаточную коробку, впервые в стране — с многорядной цепью. Такая конструкция позволяла относительно легко варьировать передаточные числа для разных модификаций. Подходящих отечественных ШРУСов не было, поэтому на Атамане применили двойные карданные шарниры. Планировали со временем найти зарубежного поставщика ШРУСов. Предусмотрели блокировку межосевого и заднего дифференциалов. На прототипах пробовали разные моторы: восьми- и шестнадцатиклапанные четырехцилиндровые ЗМЗ и даже V8 объемом 4,25 л, знакомый по нижегородским грузовикам и автобусам ПАЗ. Напрашивалась модификация с двойной кабиной и ее сделали — ГАЗ‑230812.

Атаман Ермак

Российский аналог самых больших американских внедорожников — универсал ГАЗ-230810 Атаман Ермак.

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А затем появился и огромный девятиместный универсал ГАЗ‑230810 Атаман Ермак, который и вызвал особый интерес на автосалоне 1999 года. Для частников автомобиль снаряженной массой 2300 кг и длиной более пяти метров — эдакий российский Chevrolet Suburban — был, вероятно, великоват. Впрочем, у нас большие автомобили всегда были в почете.

Недалеко от Ермака на выставке стоял второй новый и ­необычный с виду внедорожник — ГАЗ-3106, он же Атаман II. О нем и о Комбате мы еще расскажем — заходите почаще!

Нерожденные внедорожники ГАЗа: Аскет, Атаман и Ермак Эти машины существовали только в виде прототипов — но очень интересных! Нерожденные внедорожники ГАЗа: Аскет, Атаман и Ермак

Фото: из архива редакции