Некоторые обшеизвестные термины распространены настолько, что сумели «отметиться» в разных сферах.

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С одним значением термина «шина» знакомы все. Это составная часть колеса в сборе — резиновая оболочка, заполняемая газом или воздухом под давлением.

Но даже на недорогих автомобилях (в частности на Гранте) устанавливают так называемые электронные шины. К примеру, самая распространенная CAN-шина (Controller Area Network — сеть контроллеров) служит для быстрого обмена данными между контроллерами.

Шины применяют и медики — для фиксации пострадавших в серьезных ДТП в случае переломов.

О чем говорят значки и надписи на автомобильных шинах, узнайте тут.

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