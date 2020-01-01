Материалы по темеКак взламывают автомобили через CAN-шину
С одним значением термина «шина» знакомы все. Это составная часть колеса в сборе — резиновая оболочка, заполняемая газом или воздухом под давлением.
Но даже на недорогих автомобилях (в частности на Гранте) устанавливают так называемые электронные шины. К примеру, самая распространенная CAN-шина (Controller Area Network — сеть контроллеров) служит для быстрого обмена данными между контроллерами.
Шины применяют и медики — для фиксации пострадавших в серьезных ДТП в случае переломов.
- О чем говорят значки и надписи на автомобильных шинах, узнайте тут.
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