Можно. Но только на окнах туристических автобусов.

Разрешены ли занавески или съемные сетчатые шторки на стеклах передних дверей?

С. Адров, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с приложением 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Шторки допускается применять на окнах туристских автобусов.

Аналогичные требования содержатся в пункте 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Обзорность с места водителя определяется по методике, содержащейся в межгосударственном стандарте ГОСТ 33988–2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний». Не вдаваясь в технические подробности: в нее входят переднее окно, а также правое и левое боковые окна автомобиля.

...

Есть и хорошая новость: шторки на задних окнах, в том числе и боковых, формально не запрещены.

Фото: «За рулем» и AliExpress