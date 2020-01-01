Разрешены ли занавески или съемные сетчатые шторки на стеклах передних дверей?
С. Адров, Московская область
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с приложением 8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Шторки допускается применять на окнах туристских автобусов.
Аналогичные требования содержатся в пункте 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Обзорность с места водителя определяется по методике, содержащейся в межгосударственном стандарте ГОСТ 33988–2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний». Не вдаваясь в технические подробности: в нее входят переднее окно, а также правое и левое боковые окна автомобиля.
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- Есть и хорошая новость: шторки на задних окнах, в том числе и боковых, формально не запрещены.
Фото: «За рулем» и AliExpress